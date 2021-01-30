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Политика / Власть

СБУ собираются реформировать и лишить правоохранительных полномочий

21:30, 30 янв 2021
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Депутаты пришли к выводу, что СБУ занимается не свойственными ей функциями, подменяя МВД, и решили службу реформировать.

Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. "За" в первом чтении проголосовали 285 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 28 января.

Законопроект в доработанном виде поддержало подавляющее большинство депутатов Слуги народа (200 голосов), депутаты фракций Европейская солидарность (22), Голос (17), группы Доверие (17), часть представителей ОПЗЖ (19), внефракционные (6) и четыре нардепа из партии За майбутне.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года – если эта норма не будет изменена во время второго чтения – полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусматриваются существенное сокращение численности СБУ и ее демилитаризация – сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.

На Банковой позитивно отреагировали на принятие законопроекта о реформе СБУ в первом чтении.

"Сегодня в парламенте приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов. Парламент принял за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовал в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности. Ключевое в этих решениях – фокусировка СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение СБУ несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками для давления на бизнес, – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности – станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность.

Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что реформа спецслужбы предполагает сокращение штата и повышение заработной платы.

Источник: Корреспондент

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