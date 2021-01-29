Вместо налоговой милиции появится Бюро экономической безопасности

В Украине будет ликвидирована налоговая милиция. Вместо неё появится новая структура.

Верховная Рада в приняла закон "О Бюро экономической безопасности" (БЭБ, законопроект №3087-д) – новом центральном органе исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающие на функционирование экономики государства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ поддержали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Свои голоса за него, в частности, отдали 201 депутат правящей фракции "Слуга народа", 17 депутатов группы "Довира" и 16 депутатов оппозиционной фракции "Голос".

"Это были очень сложные полтора года работы. Это был очень сложный законопроект… Спасибо тем, кто мешал. С вами реформа стала сложнее, но насыщеннее. Хотя, конечно, самое главное в создании БЭБ еще впереди", – прокомментировал принятие закона глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Предполагается, что новый орган объединит в себе все подразделения по борьбе с экономическими подразделениями всех правоохранительных органов, и больше внимания будет уделять аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес и улучшить инвестклимат в Украине.