Мировой туризм ожидают грустные времена - прогноз Всемирной туристской организации

В 2020 году мировой туризм пережил худший год за всю историю наблюдений: согласно последним данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), число международных поездок снизилось на 74%. Во всем мире международных поездок состоялось на 1 миллиард меньше, чем в предыдущем году, из-за беспрецедентного падения спроса и широко распространенных ограничений на поездки.

Об этом сообщила Всемирная туристическая организация при ООН в четверг, 28 января.

Это сопоставимо с 4%-ным спадом, зафиксированным во время глобального экономического кризиса 2009 года. Согласно последнему отчету ЮНВТО «Барометр мирового туризма», коллапс в сфере международных путешествий представляет собой потерю экспортных доходов в размере 1,3 триллиона долларов США, что более чем в 11 раз превышает потери, зафиксированные во время глобального экономического кризиса 2009 года.

Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере прямого туризма, многие из которых относятся к малому и среднему бизнесу. Несмотря на то, что многое было сделано для того, чтобы сделать безопасные международные поездки возможными, организация указывает, что кризис далек от завершения.

Из-за меняющегося характера пандемии многие страны в настоящее время вновь вводят более строгие ограничения на поездки. К ним относятся обязательное тестирование, карантин и, в некоторых случаях, полное закрытие границ - все это влияет на возобновление международных поездок. В то же время ожидается, что постепенное внедрение вакцины COVID-19 поможет восстановить доверие потребителей, будет способствовать ослаблению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение предстоящего года.

Перспективы восстановления международных поездок остаются осторожными. Последний опрос Группы экспертов ЮНВТО показывает неоднозначный прогноз на 2021 год.

Почти половина респондентов (45%) прогнозируют лучшие перспективы на 2021 год по сравнению с прошлым годом, 25% ожидают аналогичных показателей и 30% прогнозируют ухудшение результатов в 2021 году. Общие перспективы восстановления экономики в 2021 году, похоже, ухудшились. 50% респондентов теперь ожидают, что восстановление произойдет только в 2022 году по сравнению с 21% в октябре 2020 года. Оставшаяся половина респондентов по-прежнему ожидает восстановления в 2021 году, хотя и ниже ожиданий, показанных в опросе в октябре 2020 года (79% ожидали восстановления в 2021 году).

По мере возобновления туризма Группа экспертов ЮНВТО прогнозирует рост спроса на туристические мероприятия под открытым небом и на природе, а внутренний туризм и "медленные путешествия" вызывают все больший интерес.

Спадом затронуты все регионы мира.

Азиатско-Тихоокеанский регион (-84%) - первый регион, который пострадал от воздействия пандемии, и регион с самым высоким уровнем ограничений на поездки, действующий в настоящее время, - зарегистрировал самое большое снижение турпоездок в 2020 году (на 300 миллионов меньше).

На Ближнем Востоке и в Африке отмечен спад на 75%.

В Европе зарегистрировано снижение поездок на 70%, несмотря на небольшое и кратковременное оживление летом 2020 года. В этом регионе произошло наибольшее падение в абсолютном выражении: в 2020 году количество иностранных туристов сократилось более чем на 500 миллионов человек.

В Северной и Южной Америке наблюдалось снижение на 69%.

Большинство экспертов не ожидают возврата к уровню, предшествующему пандемии, до 2023 года.

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