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Волшебный кофе от Мумми-Троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 3

23:51, 27 янв 2021
86
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Кофе от хатифнатта. Хатифнатты, конечно, не совсем мумми-тролли, но по части кофе они им не уступают, а по части волшебства даже где-то превосходят. А тролли - так они теперь в Facebook обретаются.

Итак, рецепт.
В джезву наливается молоко с водой, в пропорции один к двум.
Туда же выливается мед, тут по вкусу, мне где-то половины ложки хватало.
Мед должен быть жидкий. Если засахарился, можно в ложку и над огнем чуть-чуть подержать.
Потом добавляешь две ложки кофе (с горкой, еще лучше — с холмиком).
Сверху бросается щепотка корицы.
Еще щепотку корицы можно бросить в огонь, на котором все это будет готовиться. Чтобы огонь знал, чего дальше делать.
При варке лучше всего помешивать, а когда все это уже соберется убегать, еще щепотку корицы, чтобы успокоить.
После выпивания этого напитка жизнь становится особо прекрасна, начинает вдруг появляться всякое, которое раньше не хотело, и прочие мелкие, но приятные чудеса имеют место быть.
Если хотите еще что-то волшебное - пишите об этом в комментариях, не стесняйтесь.

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