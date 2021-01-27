Волшебный кофе от Мумми-Троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 3

Кофе от хатифнатта. Хатифнатты, конечно, не совсем мумми-тролли, но по части кофе они им не уступают, а по части волшебства даже где-то превосходят. А тролли - так они теперь в Facebook обретаются.

Итак, рецепт.

В джезву наливается молоко с водой, в пропорции один к двум.

Туда же выливается мед, тут по вкусу, мне где-то половины ложки хватало.

Мед должен быть жидкий. Если засахарился, можно в ложку и над огнем чуть-чуть подержать.

Потом добавляешь две ложки кофе (с горкой, еще лучше — с холмиком).

Сверху бросается щепотка корицы.

Еще щепотку корицы можно бросить в огонь, на котором все это будет готовиться. Чтобы огонь знал, чего дальше делать.

При варке лучше всего помешивать, а когда все это уже соберется убегать, еще щепотку корицы, чтобы успокоить.

После выпивания этого напитка жизнь становится особо прекрасна, начинает вдруг появляться всякое, которое раньше не хотело, и прочие мелкие, но приятные чудеса имеют место быть.

Если хотите еще что-то волшебное - пишите об этом в комментариях, не стесняйтесь.