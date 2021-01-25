"Поддержать"
Тренды:
Новости
Подозрительные операции на 80 млрд грн обнаружила служба финмониторинга Украины
На Житомирщине инвесторы из Нидерландов будут производить веганское мясо
Украинка Алена Шостко победила в европейском конкурсе иллюстрации
Новая социальная услуга: персональные ассистенты для людей с инвалидностью
Мир спасет... маниок: в случае изменения климата, он сможет прокормить человечество
Парламент Иордании ратифицировал договора о сотрудничестве с Украиной
Новый тест всем даст ответ на четыре важных вопроса про COVID-19
Президенту Украины сегодня исполнилось 43 года, его поздравила Первая леди
Найдите работу мечты уже сегодня, используя уникальные примеры резюме от SweetCV PR
Механизм для раздвижной двери: как выбрать подходящую систему скольжения? PR
Городской транспорт: Верховная Рада решила покончить со старыми маршрутками
Украина наращивает экспорт зерновых и других продуктов питания
Россияне вышли на улицу в поддержку Навального: протесты, задержания, избиения
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Кабмин утвердил Стратегию военной безопасности, как концепцию всеохватывающей обороны
Все новости
Финансы / Главные новости

Подозрительные операции на 80 млрд грн обнаружила служба финмониторинга Украины

23:00, 25 янв 2021
56
Версия для печати

В 2020 году Госфинмониторинг направил 1036 материалов в правоохранительные органы, в которых есть подозрение на отмывание средств на 76,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финмониторинга Украины.

"...В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)... В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также Госфинмониторинг расследовал факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Так, в 2020 году он направил в правоохранительные органы 204 материалы, связанные с подозрением в коррупционных деяниях.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 8,1 млрд гривен.

Также в 2020 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Из них 10 содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.

Напомним

В конце августа СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала заказчика, который по данным СБУ имел конфликт с потерпевшим через совместные сделки в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды".

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы для отмывания средств, приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

В Минфине сообщили, что Украина улучшила международные позиции в сфере борьбы с отмыванием средств.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
22-01-2021, 20:04
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще