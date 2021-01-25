Подозрительные операции на 80 млрд грн обнаружила служба финмониторинга Украины

В 2020 году Госфинмониторинг направил 1036 материалов в правоохранительные органы, в которых есть подозрение на отмывание средств на 76,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финмониторинга Украины.

"...В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)... В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также Госфинмониторинг расследовал факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Так, в 2020 году он направил в правоохранительные органы 204 материалы, связанные с подозрением в коррупционных деяниях.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 8,1 млрд гривен.

Также в 2020 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Из них 10 содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.

Напомним

В конце августа СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала заказчика, который по данным СБУ имел конфликт с потерпевшим через совместные сделки в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды".

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы для отмывания средств, приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

В Минфине сообщили, что Украина улучшила международные позиции в сфере борьбы с отмыванием средств.