"Поддержать"
Тренды:
Новости
Подозрительные операции на 80 млрд грн обнаружила служба финмониторинга Украины
На Житомирщине инвесторы из Нидерландов будут производить веганское мясо
Украинка Алена Шостко победила в европейском конкурсе иллюстрации
Новая социальная услуга: персональные ассистенты для людей с инвалидностью
Мир спасет... маниок: в случае изменения климата, он сможет прокормить человечество
Парламент Иордании ратифицировал договора о сотрудничестве с Украиной
Новый тест всем даст ответ на четыре важных вопроса про COVID-19
Президенту Украины сегодня исполнилось 43 года, его поздравила Первая леди
Найдите работу мечты уже сегодня, используя уникальные примеры резюме от SweetCV PR
Механизм для раздвижной двери: как выбрать подходящую систему скольжения? PR
Городской транспорт: Верховная Рада решила покончить со старыми маршрутками
Украина наращивает экспорт зерновых и других продуктов питания
Россияне вышли на улицу в поддержку Навального: протесты, задержания, избиения
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Кабмин утвердил Стратегию военной безопасности, как концепцию всеохватывающей обороны
Все новости
Власть / Здоровье

Новая социальная услуга: персональные ассистенты для людей с инвалидностью

20:00, 25 янв 2021
61
Версия для печати

Лидер "Европейской солидарность" в Киевском городском совете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко приняла участие в рабочей встрече по разработке механизмов внедрения новой социальной услуги для киевлян с инвалидностью - "Персональный ассистент". Об этом говорится на сайте политсилы.

По ее словам, планируется, что персональный ассистент будет сопровождать человека с инвалидностью не только во время посещения учебных заведений, а и помогать в решении социально-бытовых вопросов в течение всей жизни.

"Услуга социального сопровождения "ассистент ребенка" уже закреплена на законодательном уровне. Сейчас есть чрезвычайно важным расширить перечень лиц, которые могут получить такую услугу и разработать учебные программы, курсы и тренинги для лиц, которые будут выполнять работу ассистента человека с инвалидностью. Кроме того, учитывая достаточно низкий уровень оплаты труда социальных работников и ассистентов, стоит внедрить муниципальную доплату и по возможности разработать ряд льгот для этих работников", - отметила Марина Порошенко.

Она также сообщила, что в прошлом году в Киеве на базе Университета "Украина" был проведен эксперимент "Персональный ассистент лица с инвалидностью", инициированный Киевским городским центром для детей, семьи и молодежи. В рамках него было совершено подготовку социальных работников и образовано 6 пар - ассистент и человек с инвалидностью.

В течение трех месяцев ассистенты сопровождали подопечных во время учебы и в быту, проводилась еженедельная супервизия с ассистентами и разъяснительная работа с родителями о важности формирования навыков самостоятельной жизни у молодых людей с инвалидностью.

В результате эксперимента подопечные получили новые социально-бытовые навыки, в их семьях уменьшилось психологическое напряжение и появилось дополнительное время для самореализации.

Результаты эксперимента подтвердили важность внедрения социальной услуги "Персональный ассистент" на уровне города, ведь по предварительным подсчетам сегодня нуждается 561 киевлянин, убеждена Порошенко.

В результате заседания рабочей группы были выработаны дальнейшие шаги для скорейшего внедрения услуги в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы, которая была утверждена постоянной Комиссией по вопросам здравоохранения и социальной политики.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
22-01-2021, 20:04
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще