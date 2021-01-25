Мир спасет... маниок: в случае изменения климата, он сможет прокормить человечество

Команда из Университета Иллинойса и Университета Монаша изучала, как корнеплоды маниока адаптируются к тому количеству углекислого газа, которое ожидается во второй половине этого века и которое усилит изменение климата. Этими корнеплодами сейчас питаются более 1 млрд человек, пишет Journal of Experimental Botany.

Научные сотрудники вырастили экспериментальный урожай в открытом исследовательском центре под названием SoyFACE, искусственно увеличив количество углекислого газа. Их цель — понять, как повышение СО2 повлияет на урожай маниоки в ближайшие десятилетия. В Journal of Experimental Botany ученые сообщили о росте урожайности с 22% до 39% семи из восьми разновидностей маниоки. Снижения качества белка или содержания азота в листьях, которые потребляются людьми и домашним скотом в дополнение к крахмалистым клубням, не было обнаружено.

Исследование показало, что, когда уровень углекислого газа увеличивается с 400 до 600 частей на миллион, листья маниоки могут сохранять на 58% больше воды, чем при обычных условиях. Это происходит за счет оптимизации скорости поступления углерода и выхода воды из листа.

Естественная способность маниоки давать высокие урожаи при небольшом количестве воды делает эту культуру основным продуктом питания в подверженных засухе регионах Африки к югу от Сахары.

Напомним

Манио́к съедобный, касса́ва (лат. Mánihot esculénta) — пищевое клубнеплодное тропическое растение, типовой вид рода Маниок семейства Молочайные (Euphorbiaceae). Первоначально происходит из Южной Америки, в настоящее время культивируется во многих тропических районах Земли с подходящим климатом. Имеет важное хозяйственное значение. Клубневидно вздутые корни (длина до 1 м) весят до 15 кг и содержат 20—40 % крахмала. Кассава — африканское название муки из маниока.

Из сырого маниока делают крупу (тапиоку), из которой варят кашу, а сушёный маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепёшки, известные как «хлеб из кассавы». Листья также используют в пищу.

Маниок обеспечивает 37 % продовольствия, потребляемого в Африке из расчёта по калорийности. Благодаря своей неприхотливости, это растение является одним из самых урожайных растений, выращиваемых для употребления в пищу. Маниок занимает второе место по урожайности после сахарного тростника, она может достигать 600 центнеров с гектара хотя обычно не превышает 50—200 центнеров.

Сырые корни маниока содержат цианогенные гликозиды линамарин и лотавстралин. Последствиями лёгкого отравления вследствие длительного употребления недостаточно чистого сырья являются атаксия и амблиопия, у детей встречаются неизлечимые виды паралича. По этим причинам предпринимаются попытки по выведению новых, менее токсичных сортов маниока.

Маниок может быть также сырьём для производства биобутанола: компании Associated British Foods (ABF), BP и DuPont строят в Великобритании завод по производству биобутанола мощностью 20 000 000 литров в год.

В среднем во всем мире производится более 200 млн тонн маниока в год.



