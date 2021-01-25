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Парламент Иордании ратифицировал договора о сотрудничестве с Украиной
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Парламент Иордании ратифицировал договора о сотрудничестве с Украиной

18:30, 25 янв 2021
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Нижняя палата парламента Иорданского Хашимитского Королевства приняла законопроект о ратификации договоров между Украиной и Иорданией в консульско-правовой сфере. Об этом сообщило посольство Украины в ИХК, передает УНН.

24 января Палата представителей Национального Собрания Иордании приняла законопроект о ратификации четырех двусторонних договоров между Украиной и Иорданией в консульско-правовой сфере, которые были подписаны во время официального визита в Украину Министра юстиции Иорданского Хашимитского Королевства басами Ат-Талгуни в ноябре 2019 года.

Документы регулируют вопросы передачи осужденных лиц, взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче правонарушителей, правовой помощи по гражданским делам и способствовать повышению эффективности сотрудничества между двумя странами в решении уголовных и гражданских правовых вопросов.

Напомним

Указанные договора были ратифицированы Верховной Радой Украины в сентябре 2020 года. В ноябре Украина и Иордания договорились о начале военного сотрудничества.

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