Президенту Украины сегодня исполнилось 43 года, его поздравила Первая леди

Сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский празднует свое 43-летие. По этому случаю жена Зеленского Елена опубликовала трогательное поздравление в Instagram, сопроводив пост совместным селфи, информирует УНН.

"На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты - счастливый и улыбающийся. С днем рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день!" - написала жена Зеленского Елена.

Кроме поздравлений от первой леди, Президент получил их и от Офиса Президента.

"Господин Президент, с днем рождения! Присоединяемся к поздравлениям от людей из разных уголков Украины. Настойчивости, несокрушимости и здоровья!" - подписали в ОП видео с поздравлениями, которое обнародовали по случаю Дня рождения Зеленского.

Добавим, сегодня, 25 января, парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание, на котором ожидается появление и Президента Украины Владимира Зеленского. Ему фракция подготовила "символический подарок". Впрочем, там отказались говорить, что именно подарят - это "сюрприз".

Пользователи Instagram достаточно остроумно приветствовали первое лицо Украины в комментариях под его сообщением.

"С Днюхой, желаю стать президентом", - написал jonike_07.

"А сколько (лет - ред.) по тарифам?", - спросил Зеленского пользователь born_to_be_a_keeper.

"Пусть Господь даст ума и ответственности перед народом Украины", - заявил timoninal.

"Тарифы коммунальные иди снижай, а не в зале он на 7:00", - попросил Зеленского hudjakov_old_man.

Были и достаточно длинные обоснованные приветствия.

"Владимир Александрович, мы конечно вас поздравляем, но празднуете только вы. Где выполнены обещания? Где посадки (в частности бывшего президента), или вы решили продать землю, легализировать игорный бизнес, легализовать оружие и марихуану - а дальше уже неинтересно, что там будет происходить в таком "Сомали" в центре Европы?", - спросил iliya_partij.

"Сделайте подарок украинцам - пойдите в отставку", - попросил maksym08.

"Закончился локдаун, потому что у президента день рождения", - отметила valentinahlodan.



