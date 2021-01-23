Россияне вышли на улицу в поддержку Навального: протесты, задержания, избиения

На акцию протеста в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января вышло не менее 40 000 человек, сообщает агентство Reuters. Протестующие вышли также во всех больших городах страны. По данным «ОВД-Инфо», по всей России на 18:47 по московскому времени задержаны 1873 митингующих. Больше всего задержанных в Москве, Санкт-Петербурге и в Новосибирске, сообщает Укринформ.

Акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются. Люди ходят колоннами по центральным улицам городов. Есть технические проблемы с передачей теле- и радиосигнала. В некоторых районах Москвы был отключен мобильный интернет.

Российская "Новая газета" сообщает, что на Лубянке в Москве силовики задерживают случайных прохожих, на площади не проходит протестная акция.

В Махачкале задержали 90 человек, семерым из них нет 18 лет.

Несовершеннолетние задержанные есть и в других городах России. В соцсетях появилось видео жесткого задержания 14-летнего подростка на Пушкинской площади в Москве. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ребенка уже передали родителям.

В Самаре в первом отделе полиции троих несовершеннолетних допрашивают без родителей.

Во Владивостоке, где задержано 35 человек, возбуждено первое уголовное дело по статье 267.1 Уголовного кодекса России ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств") – соответствующий закон вступил в силу в 2021 году, сообщают правозащитники из "Апологии протеста".

Также следователи завели два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Задержан 28-летний житель Владивостока. По версии следствия, он схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемого по второму делу устанавливают.

В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По версии следствия, в январе 2021 года к массовым беспорядкам в социальных сетях призывали "неустановленные лица". Эти сообщения якобы содержали призывы к насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия и взрывчатки, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти на акциях в поддержку Навального 23 января.

В российских регионах суды уже начали выносить решения по административным делам, в основном по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России ("Организация массового мероприятия без подачи уведомления"), сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на "апологию протеста".

По этой статье в Краснодаре на пять суток арестовали адвоката Михаила Беньяша за якобы анонс протестной акции.

В Пскове координатора штаба Навального Алексея Дорожкина арестовали на пять суток.

В Барнауле на координатора штаба Навального Вадима Останина составили протокол и оставляют в отделе до суда.

В Перми координатора штаба Навального Сергея Ухова арестовали на пять суток, сообщил он в своем телеграм-канале. Его задержали днем до начала митинга, когда он садился в машину возле дома.

В Тольятти и Магнитогорске, где также проходят акции "Свободу Навальному", пока нет задержанных.

В Рязани суд арестовал на пять суток сопредседателя регионального отделения "Парнаса" Юрия Богомолова, задержанного по пути на акцию протеста, рассказала "ОВД-Инфо" его жена. По ее информации, на него составили протокол за неподчинение полиции (статья 19.3 КоАП).

В Ростове-на-Дону суд арестовал Татьяну Спорышеву на пять суток по части 2 статьи 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию полиции").

В Казани на задержанного координатора штаба Навального Олега Емельянова составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП. Его оставляют в отделе полиции до суда.

В Уфе на координатора штаба Навального Лилию Чанышеву протокол составили по аналогичной статье. Она задержана и помещена в камеру для административно задержанных. Дата суда неизвестна.

В Санкт-Петербурге в 23-м отделе полиции в отношении задержанных составляют протоколы по статье 8.6.1 закона СПб об административных правонарушениях за нарушение антикоронавирусного законодательства. Митингующие засняли, как один из ОМОНовцев, который вёл задержанного к автобусу, ударил ногой в живот 54-летнюю женщину за то, что она пыталась ему "помешать", спросила: "зачем вы это делаете?".

В Чебоксарах задержали оператора местного штаба Навального Олега Святкина. Силовики забрали у него технику. По данным штаба, Святкина "жестко заломали" и били головой об асфальт.

В Нижнем Новгороде суд оштрафовал активистку Татьяну Аршинову на 25 тысяч рублей. Ее забрали из дома во второй отдел полиции из-за поста во "ВКонтакте" на тему акции в поддержку Навального. Активистке присудили статью об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Протесты прошли во всех больших городах России.