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Кабмин утвердил Стратегию военной безопасности, как концепцию всеохватывающей обороны

19:30, 22 янв 2021
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Кабинет министров Украины поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины, предусматривающий закрепление концепции всеохватывающей обороны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"20 января Кабинет министров поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины. Документ призван заменить Военную доктрину и определяет цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства. Стратегия военной безопасности предусматривает закрепление концепции всеохватывающей обороны и привлечение для ее реализации не только Вооруженных Сил Украины, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества", - говорится в сообщении.

Указано, что этот масштабный документ разработан Министерством обороны Украины на основе Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной недавно Президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что новый документ также учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и РФ.

"По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, всеохватывающая оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе, асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права. В случае одобрительного решения СНБОУ, Стратегию военной безопасности будет введено в действие указом Президента Украины", - указано в сообщении.

Сообщается, что на основе Стратегии военной безопасности Украины разработают Стратегический оборонный бюллетень, программные документы по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также план обороны Украины и планы применения сил обороны.

Указано, что Министерство обороны в течение трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности должно представить проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства.

Напомним, Кабмин поддержал внесение изменений в подготовку и проведение призыва и приема на службу контрактников.


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