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Общество

Фермерам Германии запретят умерщвлять нежелательных цыплят

19:15, 22 янв 2021
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Правительство Германии приняло законопроект, запрещающий фермерам умерщвление нежелательных суточных цыплят, сообщает министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей. Об этом пишет New York Post.

Ведомство поясняет, что благодаря новому документу практика забоя цыплят мужского пола сразу после вылупления по причине экономической нецелесообразности их выращивания будет завершена.

По словам министра сельского хозяйства ФРГ Юлии Клекнер, нововведение позволит гарантировать, что в Германии производятся яйца без убоя цыплят.

«Тем самым практика, противоречащая этическим нормам, уйдет в прошлое. Это значительный шаг в защите животных. Мы первые в мире, кто в этой связи действует столь четко», — приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза ФРГ.

Альтернативой умерщвлению цыплят может стать выращивание их для производства мяса, для вторичного использования в селекционных целях и дальнейшего производства яиц и мяса, либо же определение пола цыпленка до вылупления. Ведомство выделяет фирмам финансовую помощь на такую работу.

Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, с 2024 года в Германии будет запрещено уничтожать эмбрионы после шестого дня с момента начала высиживания яиц.


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