Посольство Австралии в Украине: расширяем сотрудничество в космической сфере

Расширение сотрудничества между Украиной и Австралией в космической сфере - важный шаг развития высоких технологий. Об этом пишут на сайте посольства Австралии в Украине.

Важным шагом в направлении расширения сотрудничества между Украиной и Австралией в космической отрасли стало заключение 18 января 2021 Меморандума о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины (ДКА) и австралийской частной компанией, которая специализируется на космических разработках «Cosmovision Global Corporation PTY LTD».

Меморандумом предусмотрено начало сотрудничества между ГКА и австралийской компанией с целью запуска с космодрома в Кейп-Йорк (штат Квинсленд, Австралия) украинских ракетоносителей серии «Зенит-Австралия» для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран.

Речь идет о носителях серии "Зенит-Австралия", сообщили в посольстве.

Космодром предлагается построить неподалеку от городка Вейпа на полуострове Кейп-Йорк; это довольно удаленное от цивилизации место на севере страны, и оно ближе всего к экватору в Австралии, чем удобно для орбитальных пусков. Сейчас компания пытается получить разрешения властей на начало строительства, на которое отводит до двух лет.

Первые пуски CosmoVision надеется осуществить в 2023-2024 году, рассчитывает на четыре-пять ежегодных миссий. Проработаны проекты как воздушного, так и наземного стартов.

Гендиректор CosmoVision – проживающий в Сиднее с 1997 года бизнесмен Илья Осадчук, исполнительный директор – Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава Госкосмоса Украины (1994-1995), который сейчас проживает в Канаде.



