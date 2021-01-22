Кристина Квин: США всегда поддержат Украину и политически, и финансово

США останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНН со ссылкой на ее заявление по случаю инаугурации президента США Джо Байдена.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границ, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - заявила она.

Это подтвердил посол Украины в США Владимир Ельченко.

В течение 2021 финансовая помощь Украине со стороны США составит более 700 млн долларов. Об этом он сообщил во время пресс-брифинга.

"Я думаю, что вряд ли будут меняться документы, что касается Украины, поскольку мы знаем, что существует очень глубокое двухпартийное понимание и поддержка Украины. Поэтому я не вижу вопросов контраверсионных, где есть решение (президента США Дональда) Трампа, которое нужно отменить. Что касается общей политики, я уверен, что она не поменяется", - сказал Ельченко.

Ельченко высказал мнение, что Байден гораздо лучше, чем Трамп знает Украину: "Трамп, честно говоря, Украину не знал. И, видимо, у него все-таки даже слово "Украина" ассоциировалось с определенным негативом. Я не говорю, что это относилось ко всей стране, но думаю на ментальном уровне у него не было особой любви к нашему государству. Хотя это не мешало ему принимать решения, очень важные для Украины. Это и усиления санкций в отношении России. Причем это было фактически каждую неделю, если не каждый месяц, это и помощь Украине, которая, несмотря на тот исторически известній телефонный разговор, который собственно и привел к началу или стал триггером начала процесса первого Импичмента", - сказал посол.

"Тем не менее, помощь Украине была в прошлом году выделена вся на 100%. В этом году, кстати, ее объем увеличен на 25 млн долларов только по линии Пентагона, и еще больше по линии Государственного департамента (США). Всего, если взять с безопасностью помощь по линии Госдепа и по линии Агентства по международной помощи США (USAID) и других ведомств, то это соответственно 700 млн, даже более - 738 млн долларов. Это на 5 млн больше, чем в прошлом году ", - сказал он.

"Кроме того, мы надеемся на скорое завершение рассмотрения в Конгрессе законопроекта, который затормозился именно из-за выборов в США и обновления состава Конгресса. Это закон новый, который переводит помощь Украине на пятилетнюю основу: если сегодня мы каждый год занимаемся тем, чтобы напоминать и попытаться увеличить объемы помощи, то этот новый закон предусматривает конкретные цифры на все пять лет и там цифры намного больше, чем существующие сейчас", - добавил Ельченко.

Он считает, что это сделает возможным для Министерства обороны Украины лучше планировать закупку оружия и предоставление со стороны США другой помощи. "Этот закон очень упрощает наши двусторонние отношения именно по лнии помощи США Украине", - сказал посол.

Напомним

Согласно пакету законов об ассигнованиях и экономическую помощь на 2021 год, утвержденным в конце декабря 2020 года, в 2021 году предусмотрено выделение 275 млн. долл. по линии Пентагона (что на 25 млн. долларов больше, чем годом ранее). 50% из этой суммы будет предоставлено Украине только при выполнении ряда определенных американской стороной условий в сфере реформирования сектора безопасности и обороны Украины. Также есть отдельно экономическая финансовая помощь - это 453 млн долл. (На 5 млн. долларов больше, чем в прошлом году). Общая сумма помощи в 2021 году - 728 млн долл. США.



