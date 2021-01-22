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Политика

Байден считает необходимым продлить договор с Россией о ядерном разоружении

02:45, 22 янв 2021
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Новый президент США Джо Байден намерен продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Вероятно, что договор будет действовать еще пять лет. При этом “перезагрузки” в отношениях с Россией американский президент не планирует.

“Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы”, — сказал неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Кроме того, новая администрация уже готовится возложить на Россию расходы в ожидании разведывательной оценки ее деятельности.

Ранее уже сообщалось о намерении Байдена продлить договор СНВ-3 (неофициальное название).

Напомним

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Договором предусмотрено сокращение развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. В данным момент ведутся переговоры о его продлении.


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