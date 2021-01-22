Прожить тяжелую жизнь и сгореть в доме престарелых: трагедия в Харькове

В Харькове сгорел двухэтажный дом, переоборудованный для пожилых людей. 15 человек погибли. В области 22 января объявили днем ​​траура. Пансионат "Золотое время" для пожилых людей был частным. Пожар начался на втором этаже. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами, сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Пожар в частном пансионате для престарелых в Харькове - 15 погибших. Трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова на улице Нижнегиевская. Сейчас пожар локализован. В огне погибли 15 человек. 11 человек пострадали, 5 в больнице в тяжелом состоянии. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей - ч.2 ст. 270 УК Украина", - сообщила Венедиктова.

Всего в пансионате на момент пожара находилось 33 человека преклонного возраста. Дом отмечался комфортными условиями проживания.

Из-за страшного пожара премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства в Харькове.

Выяснено, что, согласно данным базы зарегистрированных предприятий Украины YouControl, в Украине нет ни официально существующего частного пансионата для пожилых людей "Золотое время", ни Общества с ограниченной ответственностью или иного вида предприятия с таким же названием. Точнее - по данным YouControl, по указанному адресу - ул. Нижнегиевская, 150-Б систем не зарегистрировано ни одной юридического лица. Это значит, что пансионат функционировал незаконно, не платил налоги и, вероятно, не придерживался государственных стандартов, регулирующих деятельность таких заведений.

Президент Владимир Зеленский поручил создать Государственную комиссию под руководством Минрозгрому, а министру МВД - открыть и взять под личный контроль уголовное производство. Нацполиция открыла производство по статье 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Владелец пансионата задержан и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Владельца мы проверяем на наличие еще нескольких таких домов, которые тоже, возможно, были переоборудованы в дома престарелых. ...Мы установили один такой дом, в котором находятся 24 пожилых человека. На этот дом тоже нет соответствующих документов...", - рассказал глава нацполиции Игорь Клименко.

Шмыгаль сообщил, что будут проверены вообще все дома престарелых в Украине.

Лечение и погребение жертв пожара в Харькове состоится за средства городского бюджета, сообщил исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов.

Кроме преступных действий руководства незаконного хосписа, ГБР также расследует служебную халатность пожарных.

Открыто уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ДСНС Украины в Харьковской области. Об этом сообщила спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

"Следователи ТУ ГБР в Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ДСНС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 пожилых людей при пожаре в одном из хосписов Харькова", - заявила пресс-секретарь ГБР.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("служебная халатность"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

"Сейчас проводят следственные действия, в рамках которых проверяется информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками ДСНС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности. Расследование находится на контроле руководства Государственного бюро расследований", - добавила Чиканова.



