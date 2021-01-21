ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика

Говорят, статистике верить не стоит. Но чаще всего только она может дать нам хотя бы относительное понимание происходящего. За сухими цифрами всегда стоит жизнь. И чаще всего она не очень веселая, сообщает InfoKava.

Смертельные ДТП

За 2020 год в Украине случилось 168 107 ДТП, погиб 3541 человек. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

"За 2020 год в Украине случилось 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Рак страшнее коронавируса

В Украине более одного миллиона человек имеют онкологические заболевания, ежегодно от рака умирают до 80 тыс. человек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"По данным Национального канцер-реестра, количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более чем 1 млн. Ежегодно рак становится причиной смерти людей до 80 тыс. граждан", - сказал Степанов.

По его словам, в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

Как тратили COVIDный фонд

По состоянию на 31 декабря 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовано 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд гривен. На здравоохранение использовано 14,7 млрд грн (20,42% от всех 72 млрд грн фонда), а на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог - 24,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности истрачено:

▪️ на закупку аппаратов ИВЛ - 84 млн грн (из предусмотренных 100 млн грн);

▪️ на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения - 3,3 млрд грн (83%) с 4 млрд грн;

▪️ на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения - 2,3 млрд грн (100%);

▪️ на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения - 1,4 млрд грн (82%) из предусмотренных 1,7 млрд грн;

▪️ на обеспечение больниц кислородом - 1,4 млрд грн (97%) из предусмотренных 1,5 млрд грн;

▪️ на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения - 3,9 млрд грн (74%) с 5,3 млрд грн;

▪️ на обеспечение опорных учреждений здравоохранения цифровыми диагностическими рентгеновскими системами - 1 млрд грн (97%);

▪️ на повышение надбавок и доплат медицинским работникам - 5,5 млрд грн (92%) из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен;

На социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) с 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

На стимулирование экономики использовано 26,4 млрд грн с 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98% (в частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен).

Нас становится всё меньше

Население в Украине на начало декабря прошлого года достигало 41,63 млн человек, сократившись за год на 292,8 тыс. Об этом сообщает Госстат.

За 2020 год украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось: на 100 умерших - 49 живорожденных.

Так, количество живорожденных в январе-ноябре прошлого года составило 268,89 тыс. человек, а умерло за этот период 549,17 тыс. человек, из них дети до года - 1 812.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Кабмин согласовал проведение в 2023 году Всеукраинской переписи населения. На этот процесс из Государственного бюджета выделят 7,26 миллиарда гривен.

Задолженность по зарплате

"По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, до 3,1 млрд грн по состоянию на 11 января 2020 года", - сообщает Кабмин.

Отмечается, что наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн грн) области. Но наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

"Львиная доля (89,1%) или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности. Из них, предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия Укравтодора - на 54 млн грн, и предприятия Укроборонпрома - почти на 43 млн грн, который является крупнейшим должником (587 млн грн) в разрезе центральных органов власти Украины", - добавили в сообщении.

Размер средней заработной платы в ноябре уменьшился до 11 987 грн., по сравнению с октябрем падение на 1,5%, или на 187 грн. Реальная зарплата за ноябрь уменьшилась на 2,8%.

Как менялись коммунальные тарифы







