Коммунально-тарифный кризис: цены и политика. Дайджест

Правительство Украины, как всегда, сначала создаёт проблемы, а потом делает вид, что героически решает их, заявляя, что на самом деле никаких проблем нет и бунтовать нет смысла. При этом в кабмине слабо понимают, что основной шок ждет людей в середине февраля, когда все получат платежки за январь. InfoKava подготовила небольшой дайджест о том, как коммунальные проблемы решаются в Украине и кое-где в СНГ.

Дороже еще не было

Если цена на газ для продажи Нафтогазом 6,99 гривен, а цена за транспортировку газа 1,79 грн без НДС и 2,14 грн с НДС, то в итоге минимальная цена на газ для население - 6,99 + 2,14 = 9,13 грн за куб. Это самая высокая цена для населения за всю историю Украины.

У нас есть свой газ

Объем газа собственной добычи в Украине составляет около 14,5 миллиона кубометров. Этого достаточно для нужд населения и обеспечения работы теплокоммунэнерго. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. "Газа хватает для населения и теплокоммунэнерго. 4 грн за кубометр. По оценкам эксперта, такой может быть стоимость газа для населения с учетом всех дополнительных отчислений и средств на развитие. Себестоимость добычи составляет 1600 гривен за тысячу кубометров. Со всеми налогами, рентой и платежами это 2800-3000 гривен. Можно, например, давать еще дополнительно 1000 гривен на каждую тысячу кубометров компании на инвестпланы, развитие новых месторождений, бурение скважин – этого должно хватить с головой. Возможно, не стоит импортировать газ, лучше наращивать собственную базу добычи", – подытожил эксперт.

Компенсация на электроотопление

С 1 января Кабмин устанавливает тем, кто перешел на электроотопление, компенсацию за повышение тарифа на электроэнергию. Это будет компенсация или монетизация льгот независимо от дохода человека, прямые выплаты без привязки к тому, какие у человека доходы, - разъяснил Шмыгаль.

Подаем на субсидию

Украинцы, которые получают субсидию, "практически не почувствуют" никакого подорожания коммуналки в январе-месяце, а тем, кто не получает - Кабмин советует сейчас подаваться на такую помощь, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

На тепло не повысят?

Как отметили в КМУ, участники встречи договорились выработать проект совместного Меморандума. Договорились, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

"Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев. Благодарен всем участникам совещания за конструктивное сотрудничество. Во время коронакризиса всем нам важно поддержать наших граждан", - отметил Шмыгаль.

Цена на год одна

Все газоснабжающие компании уже этой весной должны представить людям цену на газ на год, чтобы люди могли просчитывать свои расходы.

"...Все газоснабжающие компании уже этой весной должны представить людям свои годовые продукты. Соответственно, к концу месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ, подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа", - сказал во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Нужен тарифный аудит

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит действующих тарифов в Украине, прежде всего относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

Дела за завышение цен

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дела против шести газопоставляющих компаний, которые завысили цены для населения на 40%. В комитете считают, что действия "Киевоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи" могли привести к ущемлению интересов потребителей. АМКУ выявил такие факты и в других регионах Украины, дела откроют в отношении всех нарушителей.

Нет коммуналки - нет хлеба

А тем временем в братских постсоветских республиках для решения проблемы задолженности по коммунальным платежам применяют, мягко говоря, нестандартные методы.

В государственных магазинах одной из областей Туркменистана хлеб продают только за справками, которые подтверждают количество членов семьи, сообщает туркменская служба "Радио Свобода", а справки эти в домоуправлениях выдают только тем, кто уплатил за коммуналку. Людям без справок купить хлеб не удается, поскольку большая часть населения живет в долг из-за экономического кризиса в стране.



