Самый старый президент США вступил в должность после самых скандальных выборов

Избранный президент США Джо Байден на церемонии инаугурации принял присягу, официально вступив в должность главы государства, передает УНН.

"Я, Джозеф Байден, торжественно клянусь, что буду исполнять обязанности президента США и в полной мере моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию США. И да поможет мне Бог", - сказал Байден.

Украину на инаугурации президента США представлял посол Ельченко.

Ранее сегодня присягу приняла избранный вице-президент Камала Харрис.

В связи с последними событиями, в частности штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа, в столице США усилены меры безопасности.

Утром Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и Вашингтон, отказавшись остаться на инаугурацию Байдена. "Я ухожу, но я вернусь. В том или ином варианте, - сказал напоследок Трамп.

Сразу после церемонии Байден привел к присяге в виртуальном формате сотни сотрудников администрации США и подписал первые президентские указы, отменив значительное количество решений Трампа.