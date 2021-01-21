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Политика

Самый старый президент США вступил в должность после самых скандальных выборов

01:00, 21 янв 2021
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Избранный президент США Джо Байден на церемонии инаугурации принял присягу, официально вступив в должность главы государства, передает УНН.

"Я, Джозеф Байден, торжественно клянусь, что буду исполнять обязанности президента США и в полной мере моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию США. И да поможет мне Бог", - сказал Байден.

Украину на инаугурации президента США представлял посол Ельченко.

Ранее сегодня присягу приняла избранный вице-президент Камала Харрис.

В связи с последними событиями, в частности штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа, в столице США усилены меры безопасности.

Утром Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и Вашингтон, отказавшись остаться на инаугурацию Байдена. "Я ухожу, но я вернусь. В том или ином варианте, - сказал напоследок Трамп.

Сразу после церемонии Байден привел к присяге в виртуальном формате сотни сотрудников администрации США и подписал первые президентские указы, отменив значительное количество решений Трампа.

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