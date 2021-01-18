Спорт: украинские биатлонисты шестые в Кубке мира, а Беларусь потеряла ЧМ по хоккею

Мужская сборная Украины смогла финишировать в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира 2020/21 по биатлону на шестом месте, установив лучший результат сезона для украинцев, передает Федерация биатлона Украины.

Артем Тищенко, Дмитрий Подручный, Артем Прима и Антон Дудченко финишировали шестыми. Победа досталась сборной Франции (0 + 6), серебряный комплект наград в активе Норвегии, "бронза" за итальянцами.

Шестой результат стал лучшим в истории мужской сборной Украины - всего два дополнительных патрона. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2015 году в Контиолахти: три дополнительных патрона. Тогда команда в составе Дмитрия Подручного, Артема Примы, Алексея Жирного и Сергея Семенова финишировала на девятом месте.

Все это благодаря точной работе на огневых рубежах - украинцы использовали только два дополнительных патрона: по одному у Артема Тищенко и Артема Примы.

По скорострельности стрельбы в гонке Украина показала лучший результат, а все биатлонисты попали в топ-3 по скорости стрельбы на своих этапах эстафеты. А также все оказались в топ-10 всего в гонке.

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