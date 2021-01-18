Ныряние в прорубь: и не древняя традиция, и грехов не смывает, и для здоровья опасно

Утверждение, что массовые крещенские купания являются давней украинской традицией - вполне ошибочно. У украинского народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто-то испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "давней украинской традиции". Последнее утверждение - вполне ошибочное! у нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня.

"Нет описаний такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями - россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни", - отмечается в сообщении.

Так, по наблюдениям, массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - в начале 2000-х годов.

"Следовательно, этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождение", - отмечается в сообщении.

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Медики предупреждают, что однократное купание в проруби во время Крещения может быть вредным, если человек не будет подготовлен. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"Может ли однократное купание на Крещение закалить и укрепить ваш организм? Несмотря на то, что многие люди в это верят, напоминаем, что холодная вода может быть полезна только если закаляться регулярно! Если завтра вы планируете участвовать в крещенских купаний, то хотя бы подготовьтесь заранее", - говорится в сообщении.

В частности, медики дают следующие советы:

Найдите специально оборудованные для купания места с проверенным дном.

Обязательно сделайте зарядку перед тем, как зайти в воду.

Снимите металлические украшения. Металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. Например, кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

Не ныряйте сразу же с головой - это может привести к резкому охлаждению организма. Делайте это постепенно: намочите лицо, грудь, живот и спину, а потом погружайтесь по шею.

Находитесь в воде не дольше 3-5 секунд.

После купания хорошо разотритесь полотенцем, как можно скорее смените мокрую одежду на сухую, чтобы уменьшить холодовую нагрузку. Хорошо продумайте, что надеть, чтобы быть в состоянии сделать это быстро и пальцы рук не онемели - теплая одежда должна быть с минимальным количеством пуговиц и застежек, а обувь - без шнурков.

Не оставляйте открытыми конечности и голову: через ладони и голову вы теряете много тепла и можете заболеть.

Чтобы не замерзнуть - двигайтесь. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Возьмите с собой термос с чаем.

Не забывайте, алкоголь создает лишь иллюзию тепла, вместо этого приводит к огромной его потери. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к холоду.

"Приобщайтесь к крещенским купаниям только если полностью здоровы. Не стоит купаться беременным женщинам, а также детям до 6 лет. За детьми следует внимательно следить взрослым", - указано в сообщении.



