Украина космическая держава: Кабмин одобрил космическую программу на 15 млрд гривен

Кабинет министров одобрил концепцию "Космической программы Украины на 2021-2025 годы", которая предусматривает разработку новых ракет, приборов для исследования Луны и развитие отечественных телекоммуникационных систем. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин одобрил концепцию "Космической программы Украины на 2021-2025 годы". Объем финансирования из бюджета - 15 млрд грн. Замечания от Минфина - реализовывать в пределах бюджетных назначений", - написал Гончаренко.

Согласно концепции, поддержка космической отрасли требует установки баланса между государственным финансированием и средствами инвестиционных фондов и самих предприятий. Если государственная поддержка будет отсутствовать - разработки конкурентоспособной ракетно-космической техники станут невозможными, в результате чего пострадают долгосрочные социально-экономические интересы государства.

Сообщается, что выполнение программы в течение 2021-2025 годов позволит:

▪️ выйти на новый уровень выполнения стратегических задач в сфере нацбезопасности и обороны;

▪️ создать национальную систему космического наблюдения;

▪️ развивать отечественные телекоммуникационные системы;

▪️ разработать комплекс новейших образцов ракетно-космической техники;

▪️ исследовать околоземное пространство для изучения атмосферы и космической погоды;

▪️ разработать приборы для исследования Луны;

▪️ создать стартап-акселератор для перспективных разработок в космической отрасли;

▪️ расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством.

Напомним, Министерство инфраструктуры и Космическое агентство договорились о сотрудничестве в мониторинге и анализе информации на основе спутниковых снимков.



