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ТКГ, подгруппа по безопасности: Марьинка будет с газом

22:00, 18 янв 2021
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Состоялось заседание безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы, во время которого была достигнута договоренность о восстановлении, после пятилетнего перерыва, газоснабжения Марьинки. Об этом сообщила пресс-служба ТКГ.

“Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в нп Марьинка, которая была достигнута благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератору рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы послу Яшару Халиту Чевику”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что основные усилия украинской делегации направленные на сохранение устойчивого режима прекращения огня.

“... создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренным во время Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и т.д.”, — отметила украинская сторона в ТКГ.

По словам отечественной делегации, российская сторона настаивает на “... совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня”.

“Наша делегация предложила начать такое усовершенствование из следующих актуальных вопросов:
— недопущение нарушения режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11.01.21 г.
— содействию проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Вышеуказанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января”, - подытожили в ТКГ.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ у 15 тыс. жителей Марьинки и Красногоровки отсутствует газоснабжение с 2015 года.

Отметим, что украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе обнародовала график заседаний переговорщиков “минского формата” по Донбассу. ТКГ должен провести общую видеоконференцию 21 января, на повестке дня по-прежнему — восстановление работы КПВВ и открытие новых, обмен удерживаемыми лицами и допуск международных организаций.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланировано на четверг, 21 января.

В повестке дня:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
продолжение разработки плана совместных шагов;
восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.


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