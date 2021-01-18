"Поддержать"
Тренды:
Новости
Спорт: украинские биатлонисты шестые в Кубке мира, а Беларусь потеряла ЧМ по хоккею
Ныряние в прорубь: и не древняя традиция, и грехов не смывает, и для здоровья опасно
Украина космическая держава: Кабмин одобрил космическую программу на 15 млрд гривен
ТКГ, подгруппа по безопасности: Марьинка будет с газом
Укрзализныця поднимает цены на железнодорожные билеты
Позитивные новости: мы всё еще строим трамваи, запускаем АС и любим животных
Волшебный кофе от Мумми-троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 1
Цена "безопасности": человечество загоняет себя в цифровое рабство
От чего зависит цена на пакеты? PR
Летние шины Nokian Hakka Green 3: надежность, практичность и безопасность вождения PR
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Денисова готова помочь освободить около 300 украинцев, которых удерживают в РФ, в Крыму и в ОРДЛО
Языковой закон вступил в силу: готова ли страна его выполнять
Позитивные новости: новый завод, рост акций и самолеты для ВВС
Все новости
Общество / Технологии / Главные новости

Цена "безопасности": человечество загоняет себя в цифровое рабство

20:00, 18 янв 2021
62
Версия для печати

В Китае с 01.01.2021 приняли новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита» (общестрановой социальный рейтинг). Ранее в разных регионах страны действовали разные рейтинги, и система не была унифицирована. Об этом пишут на ITC.

Всё началось 14 июля 2014 года, когда правительство Китая впервые опубликовало план и цели внедрения системы социального кредита. Основная цель этой системы — «построение гармоничного социалистического общества». Для координации выполнения поставленных задач была создана специальная комиссия при Политбюро ЦК КПК. Был также поставлен эксперимент по отработке системы в некоторых городах. И вот - всё отработано и настал час "х"...

За что получают баллы:
- участие в благотворительной деятельности ,
- забота о пожилых членах семьи,
- хорошие отношения с соседями,
- сдача донорской крови,
- поддержка правительства в социальных сетях,
- помощь бедным,
- наличие хорошей финансовой кредитной истории,
- совершение любого героического поступка.

Высокий рейтинг социального кредита даёт приоритет при поступлении в школу при или трудоустройстве; лёгкий доступ к банковским кредитам; доступ к дешёвой или бесплатной аренде средств транспорта; доступ к дешёвому или бесплатному пользованию тренажерными залами; билетам на общественный транспорт по сниженным ценам; укороченную очередь ожидания в больницах; ускоренное продвижение по службе; ускоренную очередь на государственное жилье; налоговые послабления.

За что у гражданина могут вычесть баллы:
- нарушение правил дорожного движения (весь спектр, от вождения в нетрезвом виде до перехода дороги в неположенном месте),
- участие в протесте против властей,
- неудовлетворительная помощь стареющим родителям,
- размещение антиправительственных сообщений в социальных сетях,
- распространение слухов и фейков в интернете,
- неискренние извинения за совершенные преступления,
- участие в деятельности сект,
- жульничество в онлайн-играх.

Низкий рейтинг приводит к отказу в выдаче лицензий, разрешений и доступа к некоторым социальным услугам; исключению из систем бронирования авиабилетов или билетов на скоростные поезда; отказу при получении кредита в банках; ограниченному доступу к госуслугам; лишению права занимать государственные должности; закрытию доступа к частному образованию; публичному порицанию и осмеянию; обнародованию имён провинившихся вплоть до личного информирования знакомых, сослуживцев и родственников.

Венесуэла, Монголия, Эквадор и даже Зимбабве – тоже хотят такую же систему, они уже заказали себе у китайских IT-компаний разработку чего-то подобного. Россия тоже не отстает: например, в Москве увеличивают количество камер с технологией распознавания лиц. Кажется, что все страны мира сговорились и обещают нам цифровизацию по самые уши.

Вот, как вы считаете, это правильно, или страшно?

P.S.

Нет нет! На ужасайтесь заранее: даже в Китае система пока ... не система, а только ее фрагменты. Время для того, чтобы передумать, еще есть.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Музыка / Видео
16-01-2021, 23:00
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще