Цена "безопасности": человечество загоняет себя в цифровое рабство

В Китае с 01.01.2021 приняли новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита» (общестрановой социальный рейтинг). Ранее в разных регионах страны действовали разные рейтинги, и система не была унифицирована. Об этом пишут на ITC.

Всё началось 14 июля 2014 года, когда правительство Китая впервые опубликовало план и цели внедрения системы социального кредита. Основная цель этой системы — «построение гармоничного социалистического общества». Для координации выполнения поставленных задач была создана специальная комиссия при Политбюро ЦК КПК. Был также поставлен эксперимент по отработке системы в некоторых городах. И вот - всё отработано и настал час "х"...

За что получают баллы:

- участие в благотворительной деятельности ,

- забота о пожилых членах семьи,

- хорошие отношения с соседями,

- сдача донорской крови,

- поддержка правительства в социальных сетях,

- помощь бедным,

- наличие хорошей финансовой кредитной истории,

- совершение любого героического поступка.

Высокий рейтинг социального кредита даёт приоритет при поступлении в школу при или трудоустройстве; лёгкий доступ к банковским кредитам; доступ к дешёвой или бесплатной аренде средств транспорта; доступ к дешёвому или бесплатному пользованию тренажерными залами; билетам на общественный транспорт по сниженным ценам; укороченную очередь ожидания в больницах; ускоренное продвижение по службе; ускоренную очередь на государственное жилье; налоговые послабления.

За что у гражданина могут вычесть баллы:

- нарушение правил дорожного движения (весь спектр, от вождения в нетрезвом виде до перехода дороги в неположенном месте),

- участие в протесте против властей,

- неудовлетворительная помощь стареющим родителям,

- размещение антиправительственных сообщений в социальных сетях,

- распространение слухов и фейков в интернете,

- неискренние извинения за совершенные преступления,

- участие в деятельности сект,

- жульничество в онлайн-играх.

Низкий рейтинг приводит к отказу в выдаче лицензий, разрешений и доступа к некоторым социальным услугам; исключению из систем бронирования авиабилетов или билетов на скоростные поезда; отказу при получении кредита в банках; ограниченному доступу к госуслугам; лишению права занимать государственные должности; закрытию доступа к частному образованию; публичному порицанию и осмеянию; обнародованию имён провинившихся вплоть до личного информирования знакомых, сослуживцев и родственников.

Венесуэла, Монголия, Эквадор и даже Зимбабве – тоже хотят такую же систему, они уже заказали себе у китайских IT-компаний разработку чего-то подобного. Россия тоже не отстает: например, в Москве увеличивают количество камер с технологией распознавания лиц. Кажется, что все страны мира сговорились и обещают нам цифровизацию по самые уши.

Вот, как вы считаете, это правильно, или страшно?

P.S.

Нет нет! На ужасайтесь заранее: даже в Китае система пока ... не система, а только ее фрагменты. Время для того, чтобы передумать, еще есть.



