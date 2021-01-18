Укрзализныця поднимает цены на железнодорожные билеты

В Укрзализныце решили, что слишком долго разрешали украинцам ездить на поездах по одной и той же цене, и нужно покрывать убытки. В частности, уже в марте начнется рост цен на железнодорожные билеты.

Каждый месяц цены будут подниматься на 2% из-за индексации тарифов. Об этом сказал министр инфрастуктуры Владислав Криклий в эфире телеканала 1+1 в понедельник, 18 января, передает Корреспондент.

По словам чиновника, из-за того, что индексация не проводилась два года подряд, сейчас цены на билеты убыточные.

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%", – сказал министр.

Криклий добавил, что на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заблаговременно.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця прогнозирует доходы от пассажирских перевозок в размере 7,7 млрд гривен. Это почти в два раза больше ожидаемого итога 2020 года.