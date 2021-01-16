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Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза

23:00, 16 янв 2021
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Украинская рэп-исполнительница аlyona аlyona получила премию Music Moves Europe Talent Awards 202, сообщает пресс-службу МКИП (Министерства культуры и информационной политики Украины).

"Украинская певица аlyona аlyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 - ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что она получила денежный приз в размере 10 тысяч евро и пакет поддержки для развития карьеры от партнеров премии.

Также аlyona аlyona получила больше голосов в дополнительной номинации Public Choice Award и получит дополнительно 5 тысяч евро и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer в Париже.

Так, премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.

Напомним, аlyona аlyona получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту.

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