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Денисова готова помочь освободить около 300 украинцев, которых удерживают в РФ, в Крыму и в ОРДЛО

21:00, 16 янв 2021
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Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обсудила с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом освобождение 109 удерживаемых украинцев, находящихся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Об этом омбудсмен написал в своем Facebook.

"Провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом по активизации сотрудничества со Швецией в сфере защиты прав человека, учитывая их председательство в ОБСЕ в 2021 году... Сообщила, что во время встречи 3 декабря 2020 года с так называемым "уполномоченным по прав человека в ДНР" Морозовой был обсужден вопрос о передаче 300 осужденных и 125 уголовных дел и производств относительно 133 человек. Однако, пока что так называемые "уполномоченные по правам человека" ОРДЛО утверждают, что все о чем говорилось может быть реализовано после определенного прогресса в Минском формате. Но прежде, это были не взаимосвязанные процессы, и теперь для решения поставленных задач я пытаюсь разделить их. Обсудили вопрос освобождения гражданских заложников и военнопленных", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что сейчас из-за отсутствия новых освобождений количество незаконно удерживаемых граждан на временно оккупированных территориях Донбасса увеличивается.

"По сравнению с августом 2020 года их количество увеличилось на 19 человек - с 235 до 254. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Отдельно поставили вопрос об освобождении 109 граждан Украины, которые находятся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, а также соблюдения прав граждан, в том числе крымских татар, которые после временной оккупации остались проживать на полуострове и притесняемых оккупационной властью. Также договорились, что по возможности господин Тобиас окажет содействие в организации встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде во время ее пребывания в Украине 18-19 января 2021 года", - добавила омбудсмен.

По ее словам, в течение 2018-2019 годов было переведено 386 осужденных со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для дальнейшего отбывания наказания на контролируемой Украиной территории.

"60% лиц уже освобождены из мест лишения свободы. Сейчас в нашем реестре есть 450 осужденных лиц, желающих быть переведенными на контролируемую правительством Украины территорию, а также насчитывается 220 уголовных дел, которые остались в судах на временно оккупированных территориях Донбасса", - сказала Денисова.

Она также выразила свою готовность содействовать возвращению пленных украинцев, о возвращении которых сегодня распространили заявления с ОРДЛО, а также к следующим шагам для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без какого-либо посредничества.

"Относительно заявления так называемых представителей "ДНР" и "ЛНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего сообщаю следующее: как Уполномоченный ВРУ по правам человека приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан. Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан, о которых шла речь в вышеупомянутом заявлении, а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества", - отметила Омбудсмен.

При этом она отметила, что работа по освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса "ежедневно осуществляется Офисом Президента Украины, Офисом Уполномоченного и представителями украинской стороны в рамках ТКГ".

Напомним, глава украинской делегации Леонид Кравчук прокомментировал сообщения в СМИ о "...возвращения удерживаемых украинских граждан с территории временно оккупированных районов ОРДЛОУ". По его словам, частные лица не имеют полномочий вмешиваться в урегулирование вооруженных конфликтов.

Как сообщалось сегодня в СМИ, главари "ДНР/ЛНР" заявили о передаче Украине пленных при посредничестве одного из нардепов ВР.

Напомним, в конце прошлого года в российских СМИ появилась информация о том, что якобы Россия и главари "Л/ДНР" отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года. В ТКГ тогда объяснили новости о срыве обмена удерживаемыми лицами на Донбассе. Обмен так и не состоялся.

Последний раз обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда в Украину вернулись 20 пленников.


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