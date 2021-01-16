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Языковой закон вступил в силу: готова ли страна его выполнять

20:00, 16 янв 2021
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Спустя почти 30 лет с момента объявления независимости, в Украине вступил в силу закон, согласно которому украинский должен звучать в каждом магазине, ресторане и парикмахерской. С 16 января украинский язык становится языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный, сообщает УНН.

Вступает в силу статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Детали

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" еще 16 июля 2019 вступил в силу, однако внедряется он постепенно.

Законом закрепляется положение украинского языка как единственного государственного (официального) языка в Украине. С момента вступления в силу документ является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер по всей Украине.

В то же время сфере обслуживания дали время для перехода. Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке с 16 января 2021 года.

С сегодняшнего дня супермаркеты, кафе, рестораны, банки, аптеки, АЗС, спортзалы, библиотеки или интернет-магазины должны обслуживать клиентов на украинском языке.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня, исключительно по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, в том числе на русском.

Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг и тому подобное. На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, билетах, меню, инструкции и тому подобное. Дублирование информации на других языках допустимо.

В случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января 2021 Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может штрафовать предприятие.

"Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма невелика (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сказал языковой омбудсмен Тарас Кремень, одновременно советуя урегулировать вопрос на месте с работником учреждения или его руководством.

Важное о законе

Следует отметить, что закон предусматривает наказание за публичное унижение или пренебрежение украинского языка, что будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей.

Также украинский язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Касается документ и сайтов. Они должны быть на украинском, а на русскоязычную версию потребитель сможет переключиться по желанию. Однако в первую очередь он должен попадать на украиноязычную версию.

Контролировать выполнение закона будут Уполномоченный по защите государственного языка и его представители.

Критика

В Верховной Раде зарееструвано законопроект, которым предлагается отменить норму о штрафах для сферы услуг, если она не перейдет на украинский с 16 января. Инициаторами выступили "Слуги народа", один из них Максим Бужанский, так объяснил инициативу:

"Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальные регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом , а не плодить стукачей".

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