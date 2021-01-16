Позитивные новости: новый завод, рост акций и самолеты для ВВС

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Новый завод

«Европейский банк реконструкции и развития» (ЕБРР) выделит кредит в размере €10 млн ведущему украинскому производителю дрожжей компании «Энзим» (г. Львов), пишет пресс-служба банка.

В финансировании проекта участвует фонд TaiwanICDF, доля которого в кредите составляет €3 млн. Кроме того, фонд EU4Business Fund в Украине профинансировал проведение экологической и социальной экспертизы проекта и расходы на юридическое сопровождение.

Средства инвестируют в строительство современной линии производства пищевых ингредиентов на основе дрожжей — быстрорастущего сегмента рынка.

«Инвестиционная программа объемом €26 млн, направленная на строительство завода по производству специальных дрожжевых продуктов во Львове — первого такого завода в Украине — позволит компании охватить быстрорастущий сегмент рынка, диверсифицировать ассортимент продукции, включив в него продукты с высокой добавленной стоимостью, и нарастить объем продаж на экспорт», — отметили в ЕБРР.

Кроме того, решение о строительстве нового завода было принято по результатам оценки технологии производства дрожжевых экстрактов и новых рыночных возможностей, проведенной с помощью международной консультационной программы ЕБРР.

Напомним, что ЕБРР предоставил кредит €25 млн финансовому партнеру «КЛААС УКРАИНЫ» — компании «OТП Лизинг».

Аграрии рулят

Акции почти всех ведущих украинских агрокомпаний выросли. Согласно данным Eavex Capital, капитализация публичных украинских агрокомпаний в конце 2020 г. изменилась следующим образом:

«Кернел» — выросла на ^3,1% до $1 070 млн;

МХП — выросла на ^0,7% до $630 млн;

«Астарта-Киев» — выросла на ^8,5% до $172 млн;

«ИМК» — выросла на ^11% до $162 млн;

«Овостар Юнион» — снизилась на Ў9,6 до $122 млн;

«Агротон» — выросла на ^2,9% до $25 млн;

«Милкиленд» — снизилась на Ў1,5% до $5 млн;

«Авангард» — не изменилась и составила $1 млн.

Напомним, что компания Agrovalley Limited, которую контролирует председатель совета директоров «ИМК» Александр Петров, увеличила долю в компании «ИМК» до 79,64%.

Три самолета для ВВС

ГП "Антонов" и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого говорится о первых за 30 лет поставках трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба президента.

На первом этапе сотрудничества "Антонов" построит три военно-транспортных самолета Ан-178 для нужд ВСУ.

Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Подписание меморандума состоялось с участием Владимира Зеленского. Во время выступления он также упомянул создание Украинской госавиакомпании в 2021 году, что будет использовать самолеты "Антонова".

В частности, он предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Справка

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящая в состав госкорпорации "Укроборонпром". Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых. Ан-178 выполнил первый полет 2015 года. В июле 2018 "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.