Трампиада-2. О двойных стандартах, и почему это важно для нас

Они очень похожи: Янукович, Лукашенко и Трамп. Быковатые мужики, уверенные в том, что мир принадлежит им, и они имеют полное право на любые действия в отношении "собственных" народов и государств. Но разница все же есть, и стандарты в отношении их оценивания на самом деле вовсе не двойные.

Если в США примером президентской чести служит Джордж Вашингтон, который мирно передал власть в руки следующего президента, то на постсоветском пространстве таким примером может служить, не удивляйтесь - Никита Хрущев, с его знаменитым: «Может быть, самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они смогли меня снять простым голосованием». Отстранение Хрущева от власти прошло без всяких потрясений, а сам он остался жив, здоров и "в шоколаде". Он был у нас первым, кто "после власти" жил спокойно и мирно - как глава государства в отставке.

Его последователи в СССР власть отдавать не стремились - сидели в своих креслах до смерти. Очередной "пример" подал Горбачев, однако большая часть постсоветских руководителей бывших республик-сестер не впечатлились его подвигом и тоже не желают мирно и честно отдавать власть, попавшую однажды в их руки. Демократическая сменяемость власти присутствует в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдове, Армении и, конечно, в Украине. Остальные восемь постсоветских республик как-то уж очень застыли в показной тоталитарной стабильности.

Близнецы и братья

Мы не знаем сегодня, хотел ли такой "стабильности" Янукович и не станем разводить догадок на эту тему. Но...

Но они очень похожи: Янукович, Лукашенко и Трамп.

Если поисследовать их биографии, может показаться, что ничего общего и нет: первый - судимый, второй - "простой" колхозник, третий - эксцентричный миллиардер. Однако, тут суть не в биографиях, а в характерах и в политических устремлениях.

Характеры, это видно невооруженным глазом, очень похожи.

Ни один из них не "хватает звезд с неба" в смысле интеллекта, однако, несомненно, все трое самоуверенны, хитры, изворотливы, упрямы и нахраписты.

Все трое (даже Янукович, с его тяжелым детством и тюремной молодостью) уверены в своем праве руководить, принимать судьбоносные решения и занимать высшие посты в государстве.

Каждый из них уверен, что лучше всех знает, что нужно "его" стране и как этого добиться.

Все они спортсмены: Лука - хоккеист, Трамп - любитель гольфа, а Янукович - теннисист (и еще любил по пенькам поскакать для поддержки здоровья).

Не очень красиво звучит - "быковатые ребята", но зато очень точно.

Не хочется как-то... (вот же ж задачка!)... маркировать их электорат, но согласитесь, те, кто голосует за этих троих (ну, и за Зеленского, да и за Путина, кстати!), весьма однородны. Ну, вот видели, кто брал Капитолий? Шкуры там... рога... Вот это как раз оно. Не совсем, конечно, но в значительной степени.

Главное, что электорат этих троих - многочисленный и тоже упрямо-быковатый. Непереубедимый. Есть такое украинское слово - "затятий". На русский его перевести сложно, но смысл вполне понятен.

Это именно они рассказывают в интернете про плоскую Землю; про рептилоидов, про ядерный взрыв или вселенский потоп лет двести назад; про то, что все ученые сволочи и обманывают их ради заработков и теплых местечек; про засыпанные города, про археологов и историков, которые извратили наше прошлое и так далее... Все теории заговоров, рассказки про мировую закулису, чипирование через вакцинирование - это тоже они. Для них космоса нет, на Луну никто не летал, про всякие там космические аппараты на Марсе - сказки и... опять же так далее.

Но пусть бы уже с ней, с плоской Землей. Это не самое печальное. И не самое важное.

Куда важнее, что они голосуют. За Януковича, Бойко, Медведчука и ОПЗЖ. За Путина. За Лукашенко. За Трампа. Голосуют и будут голосовать.

Вот американский Трамп едва не устроил в США государственный переворот, а его электорат все равно с ним: восхищается и уверяет, что не покинет своего вождя. И снова будет голосовать за него.

Вот украинский Янукович сбежал, а его электорат остался, продолжает уверять, что во времена его правления в стране наблюдался экономический расцвет и все так же голосует за осколки его партии. И будет голосовать.

Вот в Беларуси и старики, и молодежь, и дети тысячными толпами мирно протестуют против фальсификаций на выборах, а электорат Лукашенко продолжает за него "топить", осуждает протестующих, рассказывает (искренне!), что без Лукашенко страна умрет и голосует за него. И будет голосовать.

С Путиным (хоть тут мы, в принципе, и не о нём) - та же беда: живут "простые" избиратели все более... э-э-э... странно, а вождя любят - стабильно.

Бабушка моя говаривала в свое время: хоть ссы в глаза - им все божья роса...

Идеологические устремления троих наших героев и их электората тоже очень понятны. На современном политическом языке таких, чаще всего, называют консерваторами и ставят в противовес так называемым либералам. Тут подразумевается, что консерваторы сражаются за здоровые, добрые, старые ценности и правила (семейные, религиозные, расовые, национальные), а либералы - внедряют в жизнь общества опасные новшества, прикрывая свои зловредные действия "мантрами" про права человека. Чаще всего либералов обвиняют в продвижении феминизма, свободы ЛГБТ (или, как уже более модно, квир-теорий) и, например, ювенальной юстиции. Консерваторы, как правило, более религиозны и обвиняют значительно менее верующих либералов чуть ли не в сатанизме и в полной аморальности.

Но тут интересны всякие выверты и отступления от основных установок. В Украине, России и Беларуси, например, давно уже запутались, кто "фашист", кто "хунта", кто нацист, кто националист, кто патриот, а кто оккупант, кто за права всех на все, а кто против всяких правовых излишеств, кто уже либерал, а кто - всё еще консерватор. В итоге, противостоящие друг другу силы вполне могут с равным рвением обзывать друг друга "фашистами" и, неожиданно в ругательном смысле, - "патриотами". В тотальной ругани (нежно называемой в соцсетях, простите, "срачем") давно уже никто не понимает, что такое нацизм и чем он отличается от национализма; кто такие на самом деле фашисты; чем "рагули" отличаются от "совков", "патриоты" от "сепаров", "коллаборанты" от "защитников отечества", "кастрюлеголовые" от "рашистов", а потребители "соловьиного помёта" от любителей "мертвечуковщины" или, скажем, носителей "визиток Яроша". В Беларуси тоже всё перепуталось: для одних Лука - спаситель отечества и заботливый батька, а для других он же - "плешивый инквизитор", и обе стороны искренне обвиняют друг друга в фашизме.

С Трампом проще. Он чётко республиканец и консерватор. Он за Америку для американцев. Иногда кажется, дай ему волю - вернет апартеид и рабство. Причём - не только для черных, но и для белых либералов тоже.

В общем, о стандартах.

Из-за всей этой перепутаницы ни в определениях, ни в действиях сторон нет вообще никаких стандартов. Ну, какие, простите, двойные стандарты, если все противоборствующие стороны с полной убеждённостью называют всех противников фашистами, скажем? И, естественно, применяют к ним одинаковые меры? Или, по крайней мере, обещают друг другу одинаковые меры, когда доберутся до власти. Трампу импичмент - и Байдену тоже. Трамп сексист - и Байден тоже. Янукович - бандит, Порошенко - барыга, Зеленский..., ну..., скажем, - умелый игрок на рояле. И каждого предыдущего должен посадить следующий. Лукашенко - инквизитор, Тихановский - экстремист; выйдет Тихановский - сядет Лукашенко.

Если вы про двойные стандарты от Фейсбука, об этом немного позже.

Выборы и Майданы в Украине

Вы верите в то, что выборы могут быть честными?

Не верите. И у нас это закономерно. Потому что мы все знаем (и в Украине, и в России, и в Беларуси тоже), что такое административный ресурс, "свой" начальник избиркома, "вбрасывание" бюллетеней, "карусель", ручки с особыми чернилами, подмененные бюллетени, запугивание и подкуп избирателей, продажные СМИ и социологические службы... Перечислять можно долго.

Но вот интересно: в то, что Зеленского выбрали честно - верят почти все. И даже я. То есть, у нас в Украине хотя бы относительно честные выборы все же возможны, и после Зеленского это трудно отрицать. Кого и почему честно выбирают - это уже другой вопрос, и мы сейчас не об этом.

Возможны ли были честные выборы во времена Януковича? Это уже вопрос. В 2004 году первый украинский Майдан случился, как раз по причине недоверия итогам выборов, и третий тур был присужден, так сказать, улично-протестно-судебным путем.

Обратите внимание: результаты второго тура выборов в 2004 году отменены в судебном порядке. То есть, Майдан был, но юридически не протестующие отменили итоги выборов, это сделал Верховный суд Украины, исследовав обвинения, предъявленные команде Януковича, в фальсификациях и подтасовках.

Верховный суд имел право принять такое решение и принял его. То есть, формально-юридически отмена результатов второго тура была вполне законной.

И Янукович (вероятно, вместе с Кучмой) отступил. В Киев не стали вводить войска для подавления протестов, которые, кстати, были многочисленными и настойчивыми, но абсолютно мирными.

В 2010 году Янукович своего добился, и теперь уже никто его победу не оспаривал. И он мог бы как-то досидеть до очередных выборов, но тут случилась история с подписанием Ассоциации с Евросоюзом, и карточный домик рухнул.

Можно, опять же, до бесконечности рассуждать о том, был ли второй Майдан революцией или банальным государственным переворотом. Но факты упрямы: 18 февраля расстреляли протестующих на Майдане; 19 февраля Янукович начал вывозить свое имущество из "Хонки"; 20 февраля Путин начал операцию по захвату Крыма; 21 февраля лидеры оппозиции подписали с Януковичем договор об урегулировании ситуации; 22 февраля Янукович сбежал из Киева в Харьков, где и исчез из поля зрения правоохранителей и прессы; в тот же день 22 февраля Верховная Рада поддержала постановление про самоустранение Януковича с должности президента; с 23 февраля обязанности президента стал выполнять Турчинов, 25 февраля "легитимный" обнаружился в России и призвал "дружеское" государство ввести в Украину войска для восстановления его легитимности, а 27 февраля (по свеженькому решению ЕСПЧ) Россия стала по полной программе осуществлять юрисдикцию над Крымом (после референдума 18 марта тот же ЕСПЧ определил эту юрисдикцию не как территориальный суверенитет Крыма от Украины, а как "эффективный контроль" со стороны России, то есть - оккупацию).

Несомненно, второй Майдан был тяжким событием. Но так произошло, прежде всего, потому что Янукович и его команда не смогли удержать власть. Почему - мы сейчас тоже не об этом. Янукович проявил слабость во всех смыслах. Он поддался на уговоры Путина отменить подписание Ассоциации: если бы подписали - история бы пошла по иному пути, менее трагично для Украины, а для России даже более выгодно. Он поддался на чьи-то уговоры начать разгон мирных протестующих неоправданно жесткими методами: если бы не разгоняли, возможно, все обошлось бы без крови и ужасов, и сбегать было бы не нужно. Он прозевал момент начала захвата Россией Крыма (тут вариантов практически не было...). Он запаниковал и сбежал, в конце концов: если бы не сбежал, судьба его была бы проблематичной, конечно, но есть вариант, что все, опять же, обошлось бы без крайностей, потому что Украина же, в конце концов, не какая-то там "банановая" республика! Он со страху и в панике призвал Россию ввести в Украину свои войска, что уже действительно граничит с государственной изменой.

В тот момент весь мир, в том числе и Россия, признали, что Верховная Рада Украины действовала на основе Конституции. То есть - законно. Кроме Януковича никто и никогда юридически этого не оспаривал. Даже, повторюсь, Россия не оспаривала (хотя, конечно, неофициально, обвиняет "хунту" в "ломании через колено" депутатов от Партии регионов для голосований "как надо", а также оправдывает "поддержку" Донбасса и оккупацию Крыма "государственным переворотом" в Украине и захватом власти праворадикальными нацистами, от которых, якобы, и спасают "своих" людей).

Но, революция ли это, переворот ли (этимологически смысл один), было ли вмешательство в события США и России или не было, Верховная Рада и новая команда тоже проявили слабость: и с Крымом, и с наказанием виновных в кровавых событиях на Майдане, и с Донбассом, и в противостоянии с Россией, и в подписании Минских соглашений, и во многом ещё...

Суть в том, что Майдан был явно спровоцирован, в первую очередь, неумной, мягко говоря, политикой Януковича, чем и воспользовались, естественно, как внутренние силы, так и внешние - Россия и США.

Внутри страны националисты (не путайте с нацистами и фашистами) воспользовались моментом для укрепления украинской составляющей государства, а олигархи (и всякая хитро сделанная мелочь) - для передела сфер влияния и личного обогащения.

Внешние игроки использовали Украину как плацдарм в глобальной битве за сферы влияния опять же - для личного обогащения власть предержащих. Россия превратила в крепость Крым и Донбасс, а США и НАТО - остальную территорию страны.

И вышло - как вышло...

Выборы и мирные хождения белорусов

Лукашенко упрямо "побеждает" на выборах с 1994 года. Референдум 2004 года узаконил для него такую возможность, и он ею с удовольствием пользуется.

Он, равно как и Трамп, абсолютно уверен (или настойчиво уверяет сам себя и всех-всех вокруг), что народ его любит, только он знает, что нужно стране, и что без него все рухнет.

То, что все рухнет - это точно. Рухнет все, что выстраивал Лука. И начнется другая жизнь. Именно эта другая жизнь до смерти пугает и самого Лукашенко и его сторонников. Но мы сейчас не об этом.

Мы о том, как протестуют белорусы. И как реагирует на это Лукашенко.

Надеюсь, все заметили, что белорусы - уникальный народ. Второго такого в мире нет. Все, абсолютно все, кто недоволен выборами (а таких сегодня полмира) и уверен в тотальных фальсификациях их волеизъявления, во время протестов буянят, жгут, ломают, стреляют, дерутся с полицейскими, швыряют дымовухи и коктейли Молотова, устраивают погромы круглые сутки без перерыва на обед и сон, и, в конце концов, захватывают капитолии. И оставляют после себя кучи мусора, разгромленные города и потрясённое государство. США и Украина в этом не исключение. А вот белорусы - как раз исключение.

Белорусы, которые собрали множество свидетельств фальсификаций во время выборов и абсолютно уверены, что Лукашенко их проиграл, ходят многотысячными колоннами вежливо и осторожно. Они даже газоны стараются не затаптывать. Они не перекрывают дорог, не мусорят и не безобразничают. Они не вступают в споры с полицейскими и сдаются сразу, как только тем хочется их схватить. В крайнем случае - убегают. И они, конечно же, даже близко не подходят к правительственным зданиям.

Белорусы никогда не ворвались бы ни в какой Капитолий. Они не захватили бы ни одного областного совета. Они не станут разыскивать танки в шахтах и покупать камуфляж в ближайших магазинах. Они никогда не стали бы отстреливаться от ОМОНа, хотя и уверяют, что могут выкопать оружие, запасенное где-то в лесах еще во времена партизанщины Отечественной войны.

Белорусы четко и однозначно сказали, что у них не будет никаких майданов, не будет, как в Украине, что они не собираются ссориться с Россией и рвать с "братьями" отношения.

Они попытались апеллировать к судебной системе, но ни один суд в стране не принял их исков и доказательств, не говоря уже о том, чтобы эти иски и доказательства рассмотреть хотя бы предварительно. Вся система правосудия чуть ли не в буквальном смысле отвернулась от протестующих и единым фронтом встала на защиту Батьки. Естественно, при поддержке "братьев", которые и денег Лукашенко дали, и советами помогли, и в поддержке заверили, если сам не справится. То есть - подставили дружеское плечо. И "трехпроцентного" понесло.

Если белорусы думали, что их особенная вежливость поможет им отменить результаты выборов, они просчитались. Похоже, именно эта супервежливость больше всего пугает, более того - бесит Лукашенко, свору его судей и ОМОНовцев. И потому они просто зверствуют. Издевательств тем больше, чем беззащитнее протестующие.

Что ждет белорусов...

Ничего хорошего. Протесты еще идут, но уже понятно, что пользы от них немного. Два телеграм-канала (Нехта и Беларусь головного мозга) стремительно теряют подписчиков: у первого из 2 млн осталось 1,5, а у второго из полумиллиона - 350 тысяч. Это, конечно, тоже много, но спад налицо. Тихановская превращается в такого себе непризнанного президента в изгнании. Лукашенко, по слухам, готовится с потрохами "сдать" страну Путину и закрепить это в новой Конституции, которая, в принципе, будет не так уж и нужна. Всех протестующих ждут идентификация и гонения до полного подчинения или - до уничтожения. Лидеры - и те, кто в тюрьмах, и те, кто за границей - рискуют потерять жизнь. Лукашенко не впервой делать такую "прополку" в своем колхозе. Его опять будут славить на каждом углу и тихо ненавидеть в душах. Он к этому привык...

И вот еще, что важно. Лукашенко сохранит власть и наведет "порядок", но он не сможет сохранить экономические "достижения" Беларуси. Его сторонники сегодня уверены, что Батька сумеет удержать и рабочие места, и зарплаты с пенсиями, и бесплатное образование с медициной, но они жестоко ошибаются. Не сумеет. Всё будет разваливаться, независимо от его "порядка". Лукашенко будет сваливать провалы на оппозицию, которая раскачала страну. Но причина уже начавшегося кризиса не в оппозиции и не в мирных манифестациях вежливых белорусов, а в том, что у так называемого белорусского феномена, белорусского постсоветского заповедника - просто вышло время. Мир изменился, а Беларусь осталась в далеких восьмидесятых годах прошлого века. И это не может продолжаться вечно.

Выборы и два импичмента Трампа

И вот тут заканчивается сходство Лукашенко как с Трампом, так и с Януковичем.

Лукашенко оказался куда более крепким орешком, чем Янукович: тот просто не дорос, не доразвился до диктатора, не сумел подольститься к Путину и манипулировать им, как хитрый "агрофюрер". Он просто сдрейфил. Как, помните, в истории с яйцом. Ну, и, конечно, украинцы - не россияне и не белорусы, чтобы так просто отучить их майданить. Агрессия украинского ОМОНА и "братской" России ситуацию только усугубили, потому что протестующие, возмутившись этими фактами, сконсолидировались и дали вооруженный отпор. К тому же связи украинцев с Западом всегда были более крепкими, что и дало возможность протестующим против смены курса страны с западного на восточный воспользоваться этими связями в критический момент в полной мере.

Трамп куда самостоятельнее Януковича, но у него нет такой власти в стране, какая есть у Лукашенко. И Путин от него далековато. И демократы посильнее будут, чем белорусские оппозиционеры. И государственные институции в США, включая правоохранителей и армию, не на стороне какой-то одной партии и какого-то одного лидера, а на стороне страны как единого целого. И если личность Трампа вызывает неприятие, по крайней мере, половины страны, если возникает спор, и ситуация оказывается неоднозначной, американская система становится на сторону закона. Потому что это же понятно: не знаешь, как поступить - поступи по закону.

На постсоветском пространстве закон - понятие неопределенное и необязательное. На территории бывшего СССР закон - это политическая целесообразность. Решения политиков в этой "серой" зоне, зависят не от буквы юридических норм, а от их, власть предержащих, понимания ситуации, от их желаний и целей, в которых интересы народа и страны учитываются ровно настолько, насколько это выгодно политикам в данный момент.

Именно поэтому сегодня в Беларуси дают два года за падение протестующего на ногу ОМОНовца или бросок в его сторону бумажного стаканчика от кофе, которые квалифицируют как нападение на правоохранителей.

Именно поэтому сегодня в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела о превышении власти правоохранителями, о пытках и издевательствах, об убийствах, в конце концов.

Именно поэтому Лукашенко откровенно говорит Тихановскому, что тот будет сидеть столько, сколько нужно самому Лукашенко, и никакие законы тут ничего не изменят.

И, обратите внимание, сколько белорусов поддерживают такую позицию своего лидера, восхищаются им, готовы за ним в огонь и в воду! Вся милиция, например. И судьи. И армия. И учителя - что самое страшное...

Лукашенко поддерживают множество людей и в России, и в Украине. В Украине это те, кто голосует сегодня за ОПЗЖ и, частично, - за Зеленского, те, кто смотрит телеканалы "Наш" и ЗИК", "112" и "Ньюс Ван", читает телеграм-канал Клименко-Тайм и слушает в ютубе Шария и Олесю Медведеву.

В России это потребители "соловьиного помёта", борцы за русский и славянский мир, радетели за "традиционные" ценности, "патриоты" и приверженцы Жириновского.

И все вышеперечисленные - оптом! - за Трампа! Потому что он им так же близок, как и Лукашенко.

В общем, у Трампа, несмотря на провал попытки "защитить свою победу", двойной импичмент и отказ от него значительной части республиканцев, сторонников так много, что он пока не чувствует себя побёжденным.

Он все еще надеется, представьте себе, на закон.

Все эти дни между основным голосованием и походом на Капитолий, он надеялся на закон и действовал в правовом русле.

Он не сдался, никуда не сбежал, как Янукович, и не призвал, как Лукашенко, полицию и нацгвардию поддержать свою "победу" путем насилия над теми, кто эту победу, по его мнению, "украл".

Он использовал все возможности оспорить результаты выборов в судах.

Он практически сразу отозвал своих сторонников, которые как-то уж слишком легко взяли Капитолий, заверил страну, что не призывал к насилию, что не собирается решать проблему с помощью неконституционных действий и намерен мирно передать власть Байдену, хотя и не согласен, что проиграл. Он, скрепя сердце, признал, что несет ответственность за вторжение в Капитолий и смерть пятерых людей в ходе протестов.

Но он не сдался.

Можно спорить о том, правильно ли он поступает, что не сдаётся и продолжает свою борьбу за кресло в Белом доме. Но однозначно стоит отметить, что мужества ему не занимать. Или - упрямой глупости. Это как посмотреть.

Для сравнения напомним, что Янукович в 2004 году проиграл президентство, потому что фальсификации во время второго тура выборов были признаны в судебном порядке. Тогда аргументы сторон были рассмотрены, и решение было вынесено в пользу в пользу переголосования. Верховная рада молниеносно приняла нужные законы и Кучма, обратите внимание, их без проволочек подписал. Ющенко выиграл третий тур, все обошлось без насилия, и Оранжевая революция осталась в памяти, как сплошной праздник справедливости.

Лукашенко, несмотря на очевидные фальсификации, остался у власти силой. Да, его сегодня не признает половина стран мира, но какое ему до этого дело? Да, сегодня на его сторонников накладывают санкции, но Батька терпит, потому что свято верит, что Путин его не бросит ни при каких обстоятельствах. Он методично задавливает своих оппонентов, несмотря на то, что их поддерживают такие политические тяжеловесы, как Евросоюз и США. Более того, он еще и умничает, поучает и Трампа, и Байдена, и Януковича с Зеленским. И просто искренне рассказывает о том, что страна едина, что "они" выстояли, сумели спасти ее от жуткой судьбы, что "им" за это нужно сказать большое спасибо. Он награждает и премирует ОМОНовцев, которые пытали задержанных. Он в новогодних поздравлениях желает всем счастья.

А тем временем Трамп делает все, чтобы второй импичмент не был официально утверждён, и у него осталась бы возможность еще раз баллотироваться в президенты, а большая часть республиканцев поддерживает его в этом желании.

Республиканцы уже сообщили, что на следующий день после инаугурации объявят импичмент Байдену. И если у них этот "номер" пройдет, в стране объявят новые выборы, и Трамп их выиграет.

А экстремалы угрожают беспорядками во время самой инаугурации. Что, естественно, незаконно. Но, если переворот удастся, победителей судить не станут...

И мир разделился в своих оценках происходящего...

Стандарты всё же двойные, но...

Не стоит удивляться, что Фейсбук и другие соцсети забанили Трампа, но не банят никаких других первых лиц, даже если они куда более экстремистски настроены, чем всё ещё действующий президент США.

Дело в том, что это американские соцсети, и их более всего волнует то, что происходит с их страной. Потому что это в их стране едва не случился государственный переворот, который мог бы привести неизвестно к чему. Мог бы даже вообще погубить самое сильное государство в мире.

Что им, скажем, Лукашенко и даже Путин? Не говоря уже о всяких там Эрдоганах, Асадах и прочих Ынах или Рухани? Никто из них не брал Капитолий и не собирается этого делать в ближайшее время. В своих странах они могут заниматься, чем хотят. А Трамп - свой, американский, домашний! - пригрозил Великой Америке разрушить все её великие ценности, мифы и принципы. Трамп просто опозорился сам и опозорил всю страну на весь мир.

Вот поэтому ни к какой цензуре, ни к какому ущемлению свободы слова и чьих-то там прав, а также - ни к каким двойным стандартам этот вселенский бан не имеет отношения. Он имеет отношение исключительно к страху за устоявшиеся американские нормы жизни и к наказанию того, кто на эти нормы так нагло покусился. И к демонстрации всему миру верховенства справедливости, единства страны и её демократических институтов перед всякими там трампами, а также - незыблимости США, как гаранта мира во всем мире.

И всё.

Ну, почти всё. Потому что банили-то они своего Трампа, но получилось так, что напугали этим баном весь мир и вдруг поняли в очередной раз, какая сила находится в их "сетевых" руках. И весь мир тоже вдруг понял, что все эти современно-удобно-комфортные сети - все же сети! В них легко попасть, но не так-то просто из них выбраться. И что владельцы этих сетей, оказывается, не просто даже владельцы всеобщего обо всём мнения, но еще и на самом деле владельцы всего мира, потому что имеют возможность влиять на него из своего серверного далёка так, как им самим нужно. И так, как они понимают "необходимость", "хорошо" и "плохо", моральные ценности и политические принципы. Типа, вот как Билл Гейтс это понимает - так мы и живём.

Хотел бы Билл, чтобы миллионы не вышли на Майдан, забанил бы Найема и всё - никто и не вышел бы!

Хотел бы, чтобы беларусы сидели бы по домам, забанил бы всяких НЕХТА и всё - некому бы было бы координировать мирные похидэньки.

Хотел бы забанить все террористические и близкие к ним аккаунты, забанил бы, и всё - в разы сложнее было бы сегодня координировать всякие теракты и вообще делать всякие мерзости, но - нет, не банит... А Трампа - забанил... Потому что посчитал необходимым забанить.

P.S.

В общем, удачно Трамп напал на Капитолий.

Можно теперь и гайки закрутить потуже, и аккаунты почистить основательно, и спросить у всяких умников наглых: "Ну что, суки?"

Трамп оказался не настолько умён, чтобы предвидеть, как его самонадеянностью воспользуются те, в чьих руках действительно находится власть.

Да и не в Трампе дело.

Дело в глобальном сражении между либералами и консерваторами. Между поборниками прав на самоидентификацию и права на идентификацию каждого по желанию власть предержащих. Между "делаю, что хочу" и "будешь делать, что скажут".

В романах, которые описывают будущее, как правило, оно, это будущее, ужасно, ущербно, загажено и беспросветно. Мне известен только один автор, который описал светлый, комфортный, умный мир, в котором все счастливы, а самое страшное горе, только если кто-то умер или кто-то кого-то разлюбил. Это "Туманность Андромеды" Ивана Ефремова. Но этот же Ефремов написал и "Час Быка", где показал тёмный, безобразный мир, в который может превратиться любая самонадеянная цивилизация. И он привел людей своего светлого мира в свой тёмный мир, чтобы мы, читатели, смогли сравнить и сделать выбор.

У нас теперь тоже наступает Час Быка...

И мы тоже должны делать свой выбор...

Ирина Шевченко, InfoKava, Изюм