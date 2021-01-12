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Нормандский формат: всё обсудили, а результатов нет...

23:50, 12 янв 2021
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Советники лидеров "Нормандского формата" обсудили все вопросы повестки дня во время встречи в Берлине - от вопросов безопасности в Донбассе до гуманитарных. Как сообщили в Офисе Президента Украины (ОПУ), дискуссия имела непростой, но конструктивный характер.

В составе украинской делегации принял участие руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Консультации продолжались более 6 часов. “Советники лидеров „Нормандской четверки“ обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабря 2019 года”, — говорится в сообщении.

Стороны коснулись “всех вопросов повестки дня” — от вопросов безопасности до гуманитарных. “Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер”, — сообщили в Офисе Президента.

Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

“Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности составляющей договоренностей”, — сообщили в ОПУ.

Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Во встрече также участвовала спецпредставительница председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.

В Офисе президента сообщили, что На данный момент был объявлен перерыв. Продолжение встречи на уровне политических советников — в пятницу, 22 января.

Ранее представитель российской стороны на переговорах в ТКГ Дмитрий Козак также сообщил, что советники “нормандской четверки” договорились встретиться еще раз в течение двух недель. Он также рассказал, что во время встречи в Берлине разговор был полезным, но “похвастаться нечем”.

Предыдущая встреча политсоветников в “нормандском формате” Прошло 11 сентября 2020 года также в Берлине.


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