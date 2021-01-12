Трампиада. Только факты: США в ожидании инаугурации

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах в период с 16 по 20 января. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили медиакомпании ABC и Yahoo News, которые ознакомились с докладом правоохранительного ведомства.

Как указывается в Twitter телеканала ABC News, “установленная вооруженная группировка заявил, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа с должности”. 20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена.

По данным американских СМИ, отчет был подготовлен ФБР 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как сторонники проигравшего на выборах президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Официальной реакции ФБР на публикации СМИ пока не последовало.

Ранее стало известно, что Трамп решил помочь инаугурации Байдена и объявил режим ЧС в Вашингтоне.

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Администрация социальной сети Twitter после штурма Капитолия в США заблокировала более 70 000 аккаунтов, которые распространяли информацию о теории заговора QAnon, сообщается в официальном блоге Twitter.

"С пятницы в результате наших усилий было приостановлено более 70 000 учетных записей, причем во многих случаях один человек ведет несколько учетных записей. Эти учетные записи были задействованы в масштабном распространении вредоносного контента, связанного с QAnon, и были в основном посвящены распространению этой теории заговора в сервисе", - указано в сообщении.

Соцсеть начала массовые блокировки 8 января после того, как навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия в Вашингтоне его сторонниками.

Напомним, ранее, действующий президент США Дональд Трамп частично признал вину в беспорядках, произошедших в минувшую среду в Вашингтоне.

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Дональд Трамп назвал запущенную против него процедуру импичмента “продолжением величайшей охоты на ведьм” и заявил, что не хочет продолжения насилия в связи с подведением итогов президентских выборов. Об этом сообщает CNN и ряд других американских телеканалов.

“Импичмент вызывает ужасный гнев. Но я не хочу никакого насилия”, — сказал Трамп, выступая перед журналистами.

В текстовом онлайне Reuters о последствиях штурма Капитолия также был опубликован ответ Трампа на вопрос, чувствует ли он ответственность за произошедшее. По мнению Трампа, сказанные им 6 января 2021 года слова были “абсолютно уместными”, а именно то, что пойти к Капитолию сторонникам предложил сам Трамп: он призвал поддержать конгрессменов-республиканцев, выступавших с возражениями против результатов выборов. Эти слова в итоге были восприняты как призыв к насилию. Агентство удалило эту запись примерно через десять минут после публикации.

Bloomberg приводит эти же слова Трампа, утверждая при этом, что тот таким образом “отверг любую ответственность” за штурм здания Капитолия.

Он также осудил технологические компании за то, что они заблокировали ему доступ к социальным сетям.