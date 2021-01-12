"Ганьба"- это самый "ласковый" упрек команде Зе за тарифный геноцид

В Харьковской области, в городе Валки, скандируя "Ганьба" люди перекрыли движение по трассе Киев - Харьков. Сначала о событии сообщила Служба автомобильных дорог в Харьковской области. В пресс-службе отметили, что из-за повышения тарифов на газ, люди планируют перекрывать. Подобные акции уже состоялись в Полтавской и Черновицкой областях, передает УНН.

"Слуга народа" Ирина Верещук отреагировала на растущие протесты: "Это непосильная ноша, украинцы не потянут новые тарифы на газ!"

Как "слуги" пришли к таким решениям

Еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но "не произошло не так, как хотелось".

17 декабря Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на должность министра энергетики, в частности из-за его антисоциальной политики, а 21 декабря по устному указанию из ОП Владимира Зеленского Витренко был назначен и.о. министра вместо Ольги Буславец. Ранее Витренко был топ-менеджером "Нафтогаза", который увеличил стоимость газа для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м. А теперь и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установление цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".

22 декабря новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко и правительство сообщили, что отменят льготный тариф для населения на электроэнергию. И 28 декабря 2020 года власть официально сделала украинцам "подарок под елку": с 1 января 2021 года была отменена льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч.

В то же время ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в январе до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года.

Тарифы выросли так же на вору, а вместе с этим и на теплоснабжение. То есть - одновременно на все коммунальные услуги.

Совещание

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" озаботились народными протестами и провели онлайн встречу с участием руководства Минэнерго, НКРЭКУ, Оператора ГТС., а также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в.и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, на которой обсуждали ситуацию с повышением тарифов для населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства.

Верещук рассказала:

"Были там и представители парламента. Вместе думали, как нам быть и получили четкую задачу, что тарифы должны быть снижены. И в этой части я поддерживаю Президента, который говорит, что это должно быть политическое решение. Если это нужно делать через парламент - давайте сделаем через парламент в виде законопроекта, и проголосуем. Мы действительно имеем проблему, и уже вмешался Президент. И мы, парламентарии, тоже должны вмешаться и занять проукраинскую позицию", - говорит она.

Снижение тарифов нужно согласовать с МВФ, продолжила нардеп.

"Я знаю, что будут проблемы с МВФ. Миссия МВФ есть в Украине, она начинает свою работу и нам надо будет коммуницировать с МВФ. Не забываем, что у нас есть кредит, который нужно отдавать, и одно из требований МВФ - это рыночные тарифы. Я понимаю, что будет трудно переговорщикам, но надо будет доказывать, что такие обременения лягут непосильной ношей на украинцев в виде больших сумм, которые люди ежемесячно будут платить за газ из своих карманов", - резюмировала Верещук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил:

"Вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что "важно было услышать конструктивные предложения к обоим планам".

"Это даст возможность быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - отметил глава Кабмина.

Правда, Шмыгаль не сообщил, настолько снизят тарифы для населения и вернутся ли цены на газ, тепло и электроэнергию к предыдущим отметкам.

Тем временем, 4 января текущего года, НКРЭКУ обнародовала данные для 43 газораспределительных компаний.

Самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаза" - 0,39 грн за куб. м. В свою очередь самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м. Как будет действовать в этой ситуации национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока еще неизвестно.

Два подхода?

В итоге Шмыгаль заявил, что нельзя просто взять и снизить тарифы и рассказал о двух подходах к этой проблеме.

По словам Шмыгаля, "во исполнение поручения Президента Украины ... было наработано два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг начинает проверку газопоставщиков, которые имеют самые высокие тарифы на транспортировку газа.

А решения проблемі пока нет. Так что - придется оплачивать счета с жуткими суммами, что уже пришли за декабрь. А чт о будет за январь - и подумать страшно...



