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Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки

19:00, 06 янв 2021
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Одну из самых известных колядок "Добрый вечер, господин хозяин!" сыграли в Андреевский церкви. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

"Конечно, во времена карантина колядники будут редкими гостями. Поэтому попробуем изменить ситуацию по-другому. Одну из самых известных колядок "Добрый вечер, господин хозяин!" сыграли в Андреевский церкви. В обработке Константина Виленского и в исполнении Национального камерного ансамбля "Киевские солисты" с дирижером Кириллом Карабицем - она звучит по-настоящему волшебно", - написал Ткаченко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни праздник Рождества Христова пожелав веселых, теплых, вкусных, а главное - здоровых праздников.

Добавим, что Андреевская церковь приняла первое богослужение после 11 лет реставрации.



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