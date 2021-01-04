Журналиста Павла Шеремета планировало убить беларусское КГБ - аудиозапись

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета наметился новый поворот, который может привести к очень неожиданным последствиям. По новым данным, обнародованным международными и украинскими СМИ, к убийству журналиста могут быть причастны спецслужбы Беларуси по прямому указанию президента этой страны.

Еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Это стало известно из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, передает "Украинской правде" со ссылкой на беларусскую оппозицию, "Беларусский народный трибунал", бельгийское издание EUobserver.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом.

Прямая речь Зайцева:

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей... Президент (Лукашенко – ред.) ждет этих операций ".

Также в руки расследователей попали документы слежения за Павлом Шереметом.

Кроме того, на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды 1,5 миллиона долларов.

На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

В том числе обсуждаются убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).

По информации источников оппозиционной организации "Беларусский народный трибунал", на записи озвучены не все планировавшиеся цели. Например, в России под удар попадал также российский эксперт Андрей Суздальцев.

Эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу издания EUObserver, отметил, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не обнаружено каких-либо заметных следов аудио-манипуляций.

Как известно, журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.

25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников. За время, которое подозреваемые провели под следствием, им не были предъявлены сколько-нибудь убедительные доказательства, а экспертизы, проведённые в связи с подозрением, сделаны поверхностно и манипулятивно, на что неоднократно обращали внимание адвокаты подследственных.