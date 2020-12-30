В Украине будет своя 100% эффективная вакцина, если Зеленский поддержит ученых

Украинская вакцина, которая уже на подходе, построена на отличном от всех существующих ныне вакцин принципе. Ее действие основано на том антигене (белке), мутация которого невозможна. Об этом в интервью УНН сообщил профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

Так, эпидемиолог объяснил, что украинская вакцина не содержит участка коронавируса, который мутировал. Более того, принцип действия отечественного кандидата существенно отличается от ныне существующих вакцин от COVID-19.

"Украинская вакцина построена на несколько другом принципе. Те антигены, которые в нее включены, образуют очень надежную структуру, то есть частицу, которой нет у других вакцин: там просто белки, не шарообразные скопления, как в украинской вакцине. Основу ее составляет как раз консервативные участки, потому что эта вакцина построена на том белке, который является для вируса самым главным", - объяснил эксперт.

Фаворов также подчеркнул, что мутация белка (антигена), на котором построен принцип действия украинской вакцины, в принципе, невозможен.

"Он, как материнские руки, держит в себе нуклеиновую кислоту. Поэтому он никак не может меняться. Если он поменяется – нуклеиновая кислота не сможет функционировать. Поэтому, с точки зрения существующих и известных на сегодняшний день мутаций коронавируса, к украинской вакцине это не имеет никакого отношения", - подытожил эпидемиолог.

По его словам, украинский кандидат в вакцины по принципу создания похож на вакцину компании "Новартис", которая сейчас проходит третью фазу клинических исследований.

"Наша вакцина по принципу создания и применения аналогична той, которую тестирует "Новартис". Она основана на рекомбинантных белка. Такие вакцины называются субодиничными. Они более устойчивы и не требуют особых морозильных установок и доставки. Поэтому ее использование в таких странах, как Украина, гораздо вероятнее и эффективнее, чем таких вот сложных и очень чувствительных к температурному режиму вакцин", - пояснил эпидемиолог.

Напомним, ранее группа "ДИА" ("Диапроф-Мед" и "ДиаПреп") представила свою работу правительству и президенту Владимиру Зеленскому. Но дальнейшая разработка и клинические исследования украинской потенциальной вакцины оказалась под вопросом в связи с отсутствием государственной поддержки.



