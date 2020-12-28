В Тернопольской области в рождественские праздники нашли столетний церковный колокол

В Тернопольской области на территории греко-католического храма Иоанна Богослова 20 декабря 2020 года нашли столетний колокол. Замечательную находку отыскал местный краевед Микола Луцив. Завершился многолетний поиск спрятанного, по мнению старожилов, в 1940-х годах колокола после уничтожения храма в конце тридцатых годов.

При советской власти в храме долгие годы был склад, и только с приходом независимости Украины храм обрёл своё истинное предназначение.

Об удивительном событии рассказали участники группы "Зарудье, Озерянка, Лавриковцы, Травотолоки (Зборовский район)" в Фейсбуке.

Обсуждая уникальную находку, заинтересованные любители истории вспомнили, что колокол искали, даже с металлоискателями, ещё много десятилетий тому назад, однако никто не мог его найти. Предположили также, что на колокольне храма мог быть не один, а три колокола. Не исключено, что они тоже хранятся где-то под землёй, и, возможно, совсем близко от первоначальной находки.

Колокол передали общине греко-католической церкви села Зарудье. Находкой уже заинтересовались специалисты - им интересен орнамент, время изготовления, надписи, возможная история, которая вполне могла сохраниться в церковных записях.

Фото: Микола Луцив, Зарудье







