"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Тернопольской области в рождественские праздники нашли столетний церковный колокол
Найдены симфонии Березовского: мировая премьера 31 декабря в Андреевской церкви
Главная елка Украины в топе из 10 лучших в Европе. Даже без шляпы
Агентурные сети и российские агенты: чем занималась контрразведка СБУ в 2020 году
Не знаете, как отметить Новый год? Вот вам 10 интересных идей
В Украине самый дешевый интернет в мире, в других странах дороже
"Подарок" родителям: МОН тестирует электронные школьные журналы и дневники
Утраченный слух теперь можно восстановить: создан специальный синтетический вирус
Как в Украине во время кризиса детско-юношеский футбол спасли
Южная Корея без локдаунов: тестирование, отслеживание контактов и контроль за изоляцией
Е-декларации чиновников вновь доступны: президент подписал закон о деятельности НАПК
Генератор электрический: принцип работы и сферы применения PR
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Предновогодний позитив: оказывается, в мире много хороших новостей
Новогодний подарок: “Нафтогаз” открыл новое месторождение газа в Полтавской области
Все новости
Общество / Тернополь

В Тернопольской области в рождественские праздники нашли столетний церковный колокол

21:04, 28 дек 2020
65
Версия для печати

В Тернопольской области на территории греко-католического храма Иоанна Богослова 20 декабря 2020 года нашли столетний колокол. Замечательную находку отыскал местный краевед Микола Луцив. Завершился многолетний поиск спрятанного, по мнению старожилов, в 1940-х годах колокола после уничтожения храма в конце тридцатых годов.

При советской власти в храме долгие годы был склад, и только с приходом независимости Украины храм обрёл своё истинное предназначение.

Об удивительном событии рассказали участники группы "Зарудье, Озерянка, Лавриковцы, Травотолоки (Зборовский район)" в Фейсбуке.

Обсуждая уникальную находку, заинтересованные любители истории вспомнили, что колокол искали, даже с металлоискателями, ещё много десятилетий тому назад, однако никто не мог его найти. Предположили также, что на колокольне храма мог быть не один, а три колокола. Не исключено, что они тоже хранятся где-то под землёй, и, возможно, совсем близко от первоначальной находки.

Колокол передали общине греко-католической церкви села Зарудье. Находкой уже заинтересовались специалисты - им интересен орнамент, время изготовления, надписи, возможная история, которая вполне могла сохраниться в церковных записях.

Фото: Микола Луцив, Зарудье



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Родной край / Фото / Выбор редакции
26-12-2020, 18:52
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще