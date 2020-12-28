Найдены симфонии Березовского: мировая премьера 31 декабря в Андреевской церкви

"Накануне Нового года, 31 декабря, нас ждет уникальное событие - мировая премьера под названием #Березовский275. В Андреевской церкви прозвучат все три симфонии Максима Березовского: до-мажорная, известная с 2016 года, и две новые - найденные недавно в Парижском национальном архиве", - написал представитель Варфоломея Александр Ткаченко в Телеграмм.

По словам Ткаченко, будет дирижировать Кирилл Карабиц - один из самых известных в мире украинских мастеров, который и нашел неизвестные ранее симфонии. Будет исполнять симфонии Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты".

Министр отметил, что премьера запланирована специально в этом году, к 275-летию со дня рождения Березовского. «Маэстро является классиком украинской и европейской музыки, а его симфония До мажор стала первой украинской симфонией. Кстати, ее ноты хранятся в архивах Ватикана», - подчеркнул Ткаченко.

Министр также отметил, что концерт #Березовский275 - уникальный дар музыкальной современности Украины, ведь более двух столетий эти произведения считались утраченными.

Увидеть концерт сможет каждый желающий благодаря UA Культура-Общественное. Трансляция начнется в 18:00 31 декабря на странице Кирилла Карабица в Фейсбуке и на Youtube-канале Фонда памяти Владимира Горовица.

Соорганизаторы концерта #Березовский275 - Министерство культуры и информационной политики и Госагентство по вопросам искусств и художественного образования.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года исполнилось 275 лет со дня рождения выдающегося украинского композитора Максима Березовского.

Родился Березовский 16 октября (27 октября по новому стилю) 1745 в Глухове. Начальное музыкальное образование талантливый парень из казацкой семьи получил, скорее всего, в Глуховской музыкальной школе, которая была основана в 1730 году и готовила профессиональные кадры для Санкт-Петербургской придворной певческой капеллы. Впоследствии учился в Киево-Могилянской академии, где, в частности, писал произведения для студенческого хора.

В середине 1760-х - начале 1770-х годов Березовский уже был признанным композитором. Он с отличием закончил Болонскую филармоническую академию в Италии, где учился одновременно с Моцартом, был избран членом Болонского филармонического общества. Лучший в то время музыкальный педагог в Европе, композитор Джованни Батиста Мартини считал Березовского одним из самых талантливых своих учеников и предсказал ему большое будущее.

Однако по возвращении в Петербург украинец, хоть работал в придворной капелле, страдал от бедности и, вероятно, болезней.

Он ушел из жизни в возрасте всего лишь 31 год.

Значительная часть произведений Максима Березовского после его смерти была уничтожена, а те, что сохранились, - рассеяны по архивам разных городов и стран мира.







