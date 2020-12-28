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Главная елка Украины в топе из 10 лучших в Европе. Даже без шляпы

16:00, 28 дек 2020
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Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Несмотря на скандал с шляпой, киевская красавица таки покорила мир. Рейтинг лучших европейских новогодних елок опубликовали на сайте туристической организации European Best Destinations. По мнению туроператоров украинская елка даже без шляпы занимает 7 место в рейтинге. А на первом - красавица из Вильнюса - столицы Литвы. Вот этот топ 10 лучших в Европе елок, пишут на сайте European Best Destinations.

1. В Вильнюсе установлена 24-метровая елка-инсталляция, которая собрана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми ветвями. Примечательна тем, что на ней нет игрушек и мелких украшений.

2. В Страсбурге красивая елка Европы с традиционной иллюминацией.

3. Третье место занимает чешская елка.

4. Швейцарская елка в Базеле

5. Грузинская в Тбилиси

6. Немецкая в Кельне

7. Наша скандальная киевская красавица

8. Итальянская в Риме

9. Польская в Варшаве

10. Последнее место среди самых красивых - австрийская в Вене.

Сначала украинскую главную елку украсили невероятной шляпой вместо традиционной звезды, но в сети разгорелся скандал - представители церкви и некоторые люди уверяли, что нельзя на елку вешать такое украшение, мол, это колдовская шляпа. Организаторы празднования решили заменить шляпу чтобы никого не раздражать по праздникам - и на елке появилась звезда.


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