Не знаете, как отметить Новый год? Вот вам 10 интересных идей

Новогодняя ночь с мандаринками, телевизором и горой салатиков, от которых двоится в глазах – это бессмертная классика. Но если душа желает разнообразия, а оливье уже не так вкусно, как в детстве, то почему бы не попробовать что-то новенькое? Life 24 предлагает 10 нестандартных вариантов, как встретить 2021 год.

1. Сделайте неожиданный новогодний стол

Бывает, что на Новый год хочется посидеть дома. Не проблема – тогда давайте креативить над праздничным меню. Здесь можно придумать небольшую игру.?

Попросите каждого гостя, который придет на вечеринку, написать 3 блюда. Пусть это будет тайно. А полный список будут знать только те, кто готовить новогодний стол. Так вы поймаете сразу двух зайцев: все будут довольны, а в меню точно будет нестандартная пища. Но не стоит готовить все самому – пусть вам кто-то помогает.?

Существует возможность, что гости очень оригинально подойдут к этой игре – каждый попросит оливье, бутербродик и тому подобное. Тогда все берем в свои руки. Попробуйте принцип 50 на 50: половина будет знакома всем, еще половина – еда, которую никто никогда не пробовал. К примеру, это могут быть блюда иностранной кухни. Рискованно, но интересно.

2. Попробуйте традиции других народов мира

Если не хочется экспериментов на кухне – не проблема. Один из вариантов, как разнообразить праздник – попробовать новогодние традиции других народов мира. Вы можете украсить дом китайскими фонариками или американскими праздничными постерами. Еще один хороший вариант – подарить самодельные свечи, как это делают в Швеции.

Но наш фаворит – Болгария. Они придумали романтическое "время темноты". В этот момент, именно под бой курантов, все выключают свет, приветствуют друг друга и целуются.

3. Новый год в диких условиях

Встретить Новый год в лесу или горах – незабываемое приключение для настоящих смельчаков. Свежий воздух, приятная тишина и минимум людей. Вы наконец-то сможете вырваться из бездны города.

Главное – правильно все запланируйте. Нужно найти нормальное место, где сможет заехать автомобиль. Купите необходимые продукты с запасом, потому что в лесу с магазинами тяжело. Проверьте свою палатку; возьмите термобелье и небольшую печь. И помните – такое празднование возможно только в хорошую погоду.

4. Найдите непопсовую локацию в своем городе

Центр города – не единственный вариант, где можно классно отпраздновать Новый год. Вспомните места, где создавались особые моменты вашей жизни. Составьте маршрут из таких локаций и гуляйте там всю новогоднюю ночь.

Настоящие экстремалы могут выбрать вообще неожиданные точки. Загляните на крышу дома с фантастическим видом. Возьмите с собой вино, теплый плед и наблюдайте, как на ваших глазах приходит новый 2021 год.

5. Делайте добро

31 декабря – прекрасное время для добрых дел. Посетите ближайший дом для сирот, сделайте приятные подарки и просто пообщайтесь с детьми. Такие поступки позволят взглянуть на жизнь под другим углом. А уделить внимание людям, которые ее не всегда имеют – прекрасное решение в любое время года. Делайте это чаще.

6. Импровизируйте

Бегите из дома – и пошли веселиться. Время спонтанных танцев на центральной площади и страстных поцелуев на самой высокой точке города. Сходите на каток, бросайте снежки, прыгайте в снег.

Попробуйте настоящее перевоплощение: переоденьтесь в костюм Санта-Клауса и раздавайте детям шоколадки и конфеты. Идей просто множество. Главное, чтобы они принесли вам положительные эмоции.?

7. На одну ночь откажитесь от гаджетов

Телефоны, смарт-телевизоры, умные часы – забудьте обо всем этом на одну новогоднюю ночь. Положите их в коробку и все. Развлекаться можно и без гаджетов! Вместо того, чтобы показать друзьям новое видео очередного известной блогера или классный мэм, поговорите с ними о жизни, успехах и неудачах прошлого года, неожиданных историях и мечтах.

8. Рваните в теплые края

Понятно, что такая опция сейчас доступна не всем. Но если есть возможность – проведите Новый год в тепле. 31 декабря в футболке и шортах – тот диссонанс, который должен почувствовать каждый.

9. Закройтесь с любимым от всего мира

Для чего готовить "миллион" различных блюд, переживать и нервничать из-за вечеринки, если новогоднюю ночь можно просто провести вдвоем. Включайте фильмы, обнимайтесь, отдыхайте. И пусть весь мир подождет...

10. Проведите Новый год наедине... с собой

Используйте свои эмоции в творчестве. Выражайте их через ведение дневника, рисование, общение с людьми, создание плейлистов из песен, которые выражают то, что вы чувствуете. Кулинария или работа в саду тоже могут помочь.

Проведите время в Интернете. Найдите поддерживающих людей, с которыми можно провести время. Ищите других, которые тоже могут быть одиноки в этом году. Войдите в онлайн-сообщество вашего любимого вида искусства или фэндома. Вы также можете пообщаться с близкими с помощью Zoom.

Запланируйте сеанс терапии примерно на праздники. Если ваше настроение или эмоции выходят за рамки того, с чем вы можете справиться самостоятельно, получите помощь. Немало терапевтов работают сейчас онлайн.

Настройтесь на позитив. Посмотрите на всё с другой стороны. В праздновании в одиночестве есть много плюсов. Вы можете украсить елку по своему вкусу, смотреть только своими любимые праздничные фильмы и готовить еду, учитывая только свои предпочтения.