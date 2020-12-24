Новогодний подарок: “Нафтогаз” открыл новое месторождение газа в Полтавской области

НАК “Нафтогаз Украины” открыл новое месторождение газа в Полтавской области. Об этом сообщает директор дивизиона группы “Нафтогаз Разведка и Добыча” Александр Романюк.

“Есть замечательный подарок к зимним праздникам — мы открыли новое газоконденсатное месторождение в Полтавской области. “Жемчужное месторождение” это: +2 млрд кубометров перспективных запасов и ресурсов газа для Украины; + 200 млн кубометров газа разведанных запасов”, — сказал директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

"Открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах – более 6000 м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа – почти 100 000 кубометров в сутки", – говорится в сообщении.

Разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы – более 2 млрд куб. м. Общая площадь месторождения – 213 кв. м, в его пределах выделено пять газонасыщенных горизонтов.

"Только так мы сможем нарастить ресурсную базу, а значит – стабилизировать добычу газа в Украине. Сейчас Нафтогаз активно работает со всеми новыми перспективными площадями, которые есть в портфеле компании. Открытие Жемчужного месторождения, которое велось в очень непростых условиях, – тому подтверждение", – цитирует пресс-служба слова Романюка.

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