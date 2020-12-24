"Поддержать"
Тренды:
Новости
Новогодний подарок: “Нафтогаз” открыл новое месторождение газа в Полтавской области
Си Цзиньпин решил жестко разобраться с богатыми и влиятельными бизнесменами Китая
Что не так в школьных учебниках: в МОН решили все перепроверить
Украинская сборная "всех порвала" на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине
Горячая точка: в Эфиопии в результате стрельбы погибли более 100 человек
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Важные события: COVID-19 мутирует, Трамп бушует, инаугурация Санду, миллион в Украине
Что такое "Всеукраинская школа онлайн" - пять важных вопросов
В Генпрокуратуре расследуют более 5 тыс. дел по военным преступлениям на Донбассе
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Проект "Артемида": NASA готовит команду для полетов на Луну
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве кинопродукции
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
НДС для агросектора снижают, но аграрии этому не рады
Паника в Лондоне: из-за нового штамма коронавируса опустел город и полки магазинов
Все новости
Энергетика / Главные новости

Новогодний подарок: “Нафтогаз” открыл новое месторождение газа в Полтавской области

22:00, 24 дек 2020
44
Версия для печати

НАК “Нафтогаз Украины” открыл новое месторождение газа в Полтавской области. Об этом сообщает директор дивизиона группы “Нафтогаз Разведка и Добыча” Александр Романюк.

“Есть замечательный подарок к зимним праздникам — мы открыли новое газоконденсатное месторождение в Полтавской области. “Жемчужное месторождение” это: +2 млрд кубометров перспективных запасов и ресурсов газа для Украины; + 200 млн кубометров газа разведанных запасов”, — сказал директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

"Открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах – более 6000 м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа – почти 100 000 кубометров в сутки", – говорится в сообщении.

Разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы – более 2 млрд куб. м. Общая площадь месторождения – 213 кв. м, в его пределах выделено пять газонасыщенных горизонтов.

"Только так мы сможем нарастить ресурсную базу, а значит – стабилизировать добычу газа в Украине. Сейчас Нафтогаз активно работает со всеми новыми перспективными площадями, которые есть в портфеле компании. Открытие Жемчужного месторождения, которое велось в очень непростых условиях, – тому подтверждение", – цитирует пресс-служба слова Романюка.

Вот бы еще и цену для потребителей снизили по такому случаю!

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Главные новости
Вчера, 12:00
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще