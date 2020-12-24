Украинская сборная "всех порвала" на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в декабре этого года прошел в турецком городе Мерсин. Украина с громадным отрывом от преследователей выиграла общий зачет соревнований - в целом украинцы завоевали 15 наград. Это стало самым успешным выступлением украинской команды на Евро в истории чемпионата. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Вот так выглядят первые три позиции турнирной таблицы:

1. УКРАИНА – 15 медалей (7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые)

2. Турция – 8 медалей (2-2-4)

3. Литва – 4 медали (2-1-1)

Женская сборная

Женская сборная Украины в турецком городе Мерсин получила «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье — это произошло впервые в истории.

Украину на соревнованиях в турецком городе Мерсин представляли Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Елизавета Губарева и Анастасия Мотак

По итогам соревнований украинская сборная получила 154,663 балла — это на менее чем 0,2 балла больше, чем у румынок, которые финишировали вторыми и до этого были фаворитками соревнований. «Бронзу» получила сборная Венгрии (151,597 балла).

Для Украины это первое «золото» на командных соревнованиях чемпионатов Евро по спортивной гимнастике в истории и первая медаль на соревнованиях с 2004 года (тогда украинки заняли второе место, а до этого получали по две «бронзы» и «серебра»).

Что же касается «золота» в целом, то в последний раз его получала Яна Демьянчук в 2009 году как чемпионка Европы. До сегодняшней победы в активе украинских гимнасток было всего 11 золотых медалей.

Мужская сборная

Мужская сборная Украины также триумфально завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин в турецком Мерсине.

Пять (!!!) золотых наград получил 17-летний Илья Ковтун из села Свидовок под Черкассами: он выиграл в личном многоборье, на коне,на кольцах, на брусьях и в команде.

В последний день соревнований "золото" в опорном прыжке и "бронзу" на кольцах завоевал Игорь Радивилов. А cеребряным призером в упражнениях на брусьях стал Петр Пахнюк.

Нужно отметить, что в Турции не выступал лидер нашей сборной, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. Как рассказали в тренерском штабе, причиной тому стали микротравмы спортсмена. Но даже без своей суперзвезды украинская сборная "всех порвала".

Важно и то, что на чемпионат Европы в Турцию не приехало большое количество сборных, включая британскую, итальянскую и российскую. Как заявили в последней, они отказались от участия в соревнованиях "из-за коронавируса и сложной политической обстановки".