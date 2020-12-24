"Поддержать"
Тренды:
Новости
Новогодний подарок: “Нафтогаз” открыл новое месторождение газа в Полтавской области
Си Цзиньпин решил жестко разобраться с богатыми и влиятельными бизнесменами Китая
Что не так в школьных учебниках: в МОН решили все перепроверить
Украинская сборная "всех порвала" на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине
Горячая точка: в Эфиопии в результате стрельбы погибли более 100 человек
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Важные события: COVID-19 мутирует, Трамп бушует, инаугурация Санду, миллион в Украине
Что такое "Всеукраинская школа онлайн" - пять важных вопросов
В Генпрокуратуре расследуют более 5 тыс. дел по военным преступлениям на Донбассе
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Проект "Артемида": NASA готовит команду для полетов на Луну
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве кинопродукции
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
НДС для агросектора снижают, но аграрии этому не рады
Паника в Лондоне: из-за нового штамма коронавируса опустел город и полки магазинов
Все новости
Политика / В мире

Горячая точка: в Эфиопии в результате стрельбы погибли более 100 человек

14:00, 24 дек 2020
69
Версия для печати

В Эфиопии в результате стрельбы в среду в регионе Бенишангуль-Гумуз погибли более 100 человек. Об этом заявили в комиссии по правам человека страны, сообщает Reuters.

Вооруженные боевики расстреливали людей в районе Булен — региона на западе Эфиопии и поджигали дома спящих жителей. Нападение произошло в селе Бекоджи в округе Булен в зоне Метекель, в районе, где проживает множество этнических групп.

Вторая по численности населения страна Африки сталкивается с регулярными вспышками смертельного насилия с момента назначения премьер-министра Абия Ахмеда в 2018 году и ускорения демократических реформ.

Выборы, которые должны состояться в следующем году, еще больше разожгли напряжение в Эфиопии.

В отдельной части страны военные Эфиопии уже более шести недель борются с повстанцами в северном регионе Тыграй в результате конфликта, из-за которого около 950 000 человек стали беженцами. Размещение там федеральных войск вызвало опасения вакуума в безопасности в других неспокойных регионах.

Напомним, в ноябре этого года начальник штаба армии Эфиопии генерал Берхану Джула обвинил главу ВОЗ в попытках поставить оружие в мятежный регион Тыграй, где в начале ноября вспыхнул вооруженный конфликт , и призвал его уйти с должности. Тогда доктор Тедрос Гебрейесус отверг все обвинения. В декабре американский экономист Дэвид Стейнман подал жалобу в Международный уголовный суд на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, обвинив его в причастности к геноциду в Эфиопии в 2013-2016 годах.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Главные новости
Вчера, 12:00
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще