Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020

Украинка гагаузского происхождения Натали Папазоглу победила в песенном конкурсе Тюрквидение-2020. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Искренне поздравляю украинку гагаузского происхождения Натали Папазоглу с победой в престижном в тюркском мире песенном конкурсе Тюрквидение-2020", - написал Дмитрий Кулеба.

Натали Папазоглу получила 226 баллов в конкурсе, который проходил в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19. Песня "Тернистый путь" была авторской, ее певица исполняла гагаузском языке.

Напомним, военный оркестр США поздравил Украину и выполнил "Щедрик" по-американски.

Справка. Конкурс песни "Тюрквидение" - ежегодный конкурс современной эстрадной песни, в котором могут принимать участие как тюркские страны и регионы, так и любые другие страны и регионы, представитель которого является тюрком по национальности. Организатором конкурса выступает телеканал ТMB TV (Тюркское музыкальное объединение), при поддержке Международной организации тюркской культуры.







