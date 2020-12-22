Проект "Артемида": NASA готовит команду для полетов на Луну

В NASA представили участников программы полетов на Луну и сообщили, что 50% астронавтов, выбранных для участия в тренировочной программе в рамках проекта "Артемида" для подготовки полетов на Луну, составляют женщины. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало имена 18 астронавтов - половину из которых составляют женщины - отобранных для тренировочной программы высадки на поверхности Луны в рамках проекта "Артемида" (Artemis). Первая женщина в мире, которая побывает на Луне будет выбрана из участников этой элитной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-президент США Майк Пенс представил астронавтов в среду в конце последнего заседания, которое он провел в качестве главы Национального космического совета США.

Глава NASA Джим Брайденстайн подчеркнул, что состав участников тренировочной программы обязательно пополнится. Сейчас в NASA работают 47 астронавтов.

"Космическое агентство планирует осуществить полет на Луну не позднее 2024 года, хотя шансов на это становится все меньше. Неопределенности добавляет и будущая смена администрации", - сообщили в СМИ.

Указывается, что половина астронавтов NASA ранее побывали в космосе. Двое из них, Кейт Рубинс и Виктор Гловер, сейчас находятся на борту Международной космической станции. Возраст большинства участников тренировочной группы - от 30 до 40 лет, самому старшему участнику - 55 лет, самому младшему - 32.