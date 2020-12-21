Юрия Витренко таки назначили на должность министра в обход парламента

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко всё же назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с должности первого заместителя и исполняющего обязанности министра по ее заявлению освободили, сообщают украинские СМИ.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства, поздним вечером, в понедельник, 21 декабря.

В пятницу не сложилось из-за самого Витренко, пишет Телеграмм-канал "Щитовая", поскольку не была подана декларация.

На день утверждения декларация, наконец, была подана. Из неё стало известно, что зарплата Витренко в "Нафтогазе" составляла 4,4 млн. грн. в месяц. За год - 53,2 млн. грн., то есть, более 2 млн. долларов в год.

Как известно, на прошлой неделе Верховная Рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За постановление проголосовали лишь 186 депутатов при 226 минимально необходимых.

21 декабря назначение состоялось, при этом парламент нехитрым способом обошли, назначив Витренко и.о. министра.

Считается, что такой шаг свидетельствует об улучшении отношений между Коломойским и Зеленским, которые преодолели решение Рады о неназначении министром Витренко, которого считают человеком Коломойского.