"Поддержать"
Тренды:
Новости
Юрия Витренко таки назначили на должность министра в обход парламента
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Выбор автомобильной резины PR
Отменили новогодние праздники: в Глухове ученик отказался петь на русском
У Донецкой фильтровальной станции боевики устанавливают "грады", - СЦКК
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
Мир начинает вакцинацию, до Украины очередь может не дойти...
Кернес умер, управлять Харьковом будет Терехов, а когда выборы - время покажет
Что происходит с медреформой: супрунята, соросята и "продвинутые" зеленята
Главные новости: Байден - президент; ВР реанимирует НАПК; бунтуют ФОПы; бюджет-2021
В Минобразования пояснили, как дети будут учиться в январе в условиях локдауна
Почему на смартфоне не включается WI-FI PR
Экспресс-тест на коронавирус: проверьте свое здоровье PR
Коллегия выборщиков признала Джо Байдена президентом США
Кредит под залог недвижимости: залоговое кредитование в Украине PR
Все новости
Политика / Власть / Главные новости

Юрия Витренко таки назначили на должность министра в обход парламента

23:27, 21 дек 2020
65
Версия для печати

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко всё же назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с должности первого заместителя и исполняющего обязанности министра по ее заявлению освободили, сообщают украинские СМИ.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства, поздним вечером, в понедельник, 21 декабря.

В пятницу не сложилось из-за самого Витренко, пишет Телеграмм-канал "Щитовая", поскольку не была  подана декларация.

На день утверждения декларация, наконец, была подана. Из неё стало известно, что зарплата Витренко в "Нафтогазе" составляла 4,4 млн. грн. в месяц. За год - 53,2 млн. грн., то есть, более 2 млн. долларов в год.

Как известно, на прошлой неделе Верховная Рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За постановление проголосовали лишь 186 депутатов при 226 минимально необходимых.

21 декабря назначение состоялось, при этом парламент нехитрым способом обошли, назначив Витренко и.о. министра.

Считается, что такой шаг свидетельствует об улучшении отношений между Коломойским и Зеленским, которые преодолели решение Рады о неназначении министром Витренко, которого считают человеком Коломойского.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Главные новости
18-12-2020, 23:00
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
Европу трясёт: в Милане произошло самое сильное землетрясение с 1396 года
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще