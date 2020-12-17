Мир начинает вакцинацию, до Украины очередь может не дойти...

Богатые страны скупают препараты для вакцинации своего населения в полном объёме. Бедные - стоят в очереди с протянутой рукой. Надежд, что бедным что-то достанется - мало, потому что этого не позволяют объёмы производства. Украина в числе тех, кто пока не заключил никаких договоров на поставки. Однако, Президент и правительство не теряют оптимизма и строят планы.

Министерство здравоохранения в состоянии аккумулировать в этом году для приобретения вакцин от COVID-19 до 2,3 млрд грн, ведь в бюджете на 2021 год на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн, что почти в 6 раз меньше необходимой суммы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Согласно инициативе COVAX, 8 млн доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года, и мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами, и таким образом мы будем в состоянии обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов наших граждан, потому что 8 млн доз - один человек получает 2 дозы", - сказал Степанов.

По его словам, кроме инициативы COVAX есть компании-производители, мировые топ-компании, которые уже завершили третью стадию клинических испытаний, находящиеся на разных стадиях сертификации или уже на конечном подведении итогов третьей стадии клинических испытаний.

"Со всеми этими компаниями, начиная с лета, Украина ведет соответствующие переговоры, они достаточно сложные, так как в очереди, мы должны не забывать, стоит много стран, чтобы получить эту вакцину. В этих переговорах принимает участие не только Минздрав, привлечены все возможные дипломатические пути, в том числе могу сказать, что Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран производителей этих вакцин, и мы здесь рассчитываем получать остальное количество вакцин... для того, чтобы мы провели широкомасштабную вакцинацию в 2021 году", - рассказал Степанов.

Он напомнил, что для финансирования вакцин в бюджете на 2021 год должно было быть заложено 15,1 миллиарда грн.

"Сейчас в бюджете на 2021 год на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн. Это почти в 6 раз меньше необходимой суммы. Мы понимаем, что этой суммы будет недостаточно, поэтому сейчас в экстренном порядке Минздрав ищет пути получения средств на приобретение вакцин от коронавирусной болезни. Мы провели соответствующие свои расчеты, мы можем сэкономить, провели соответствующие консультации с правительством, с коллегами, и мы вышли на то, что мы можем аккумулировать в этом году на приобретение вакцин до 2,3 млрд грн. Это средства в том числе, например, за счет экономии закупки лекарственных средств", - сказал Степанов.

Степанов отметил, что позиция Минздрава заключается в том, что вакцинировать нужно всех граждан, такую позицию поддерживает Президент Зеленский.

"Все граждане Украины должны иметь доступ к вакцине, но в первую очередь мы должны вакцинировать людей, которые относятся к группе риска", - добавил министр.

"Мы практически заканчиваем разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Я думаю, что в пятницу я буду в состоянии его подписать, утвердить соответствующим приказом Минздрава. Вчера у нас былоа подробное совещание по этому Национальному плану. Я внес там соответствующие коррективы. К составлению этого Национального плана привлечены, кроме украинских специалистов, эксперты из Всемирной организации здравоохранения, эксперты ЮНИСЕФ. Вчера я дал задание внести изменения в этот Национальный план - это предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется - это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам украинском, проживающих на временно оккупированных территориях", - рассказал Степанов.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

Вакцинацию от COVID-19 в Украине планируют проводить на базе кабинетов прививок, через сеть семейных врачей, кроме того, планируется создание мобильных бригад по иммунизации. Рассчитывают на проведение до 2 млн прививок в неделю.

"Вспышка пандемии коронавируса ставит новые задачи... На данный момент, настоятельно важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной и самое главное - качественного производства. Над этой задачей работают руководства государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут и все страны мира, так должны работать и мы. Информация об основных компаниях-производителях вакцин, страны, где уже началась, или вскоре начнется массовая вакцинация, или где могут ожидаться излишки вакцины - эта информация есть. Информация эта доступна. И нам необходимо получить первые партии вакцин уже в начале следующего года, именно в январе. Чтобы начать вакцинацию в Украине", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что они говорили с Минздравом о том, что во многих странах вакцинируются люди в конце декабря и в январе.

"И с прибалтийскими странами мы говорили. К сожалению, пока не входим в приоритетных 92 страны, которые могут получить вакцину в январе и в феврале, но мы над этим очень работаем", - добавил Президент.

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Массовый доступ граждан к вакцинации против COVID-19 в Украине можно ждать не раньше апреля 2022-го или в 2023 году.

Такую оценку перспектив вакцинации дали эксперты британского журнала The Economist. Картой, разработанной изданием, поделился на странице в Facebook журналист Богдан Цюпин.

Эксперты поделили государства на четыре категории – в зависимости от предварительных дат, когда граждане смогут получить прививки от коронавируса. Украина единственная среди европейских стран оказалась в "красной" зоне.

В The Economist считают, что вакцинация украинцев может начаться в апреле 2022-го или даже в 2023 году.

Соседняя Беларусь, к примеру, оказалась выше Украины в этом рейтинге. Прогнозируется, что доступ к прививкам у белоруссов появится в 2022 году.

В "зеленую" зону попали большинство стран Европы, а также США.

Напомним, в The Guardian ранее писали, что миллиарды людей во всем мире вряд ли будут вакцинированы против коронавируса в последующие несколько лет.

Среди причин этого эксперты указали массовую скупку препаратов богатыми государствами Европы. Украину издание отнесло к "проблемным" странам, где девять из 10 жителей могут не получить прививку.

В то же время первые инъекции начиная с 8 декабря уже делают жителям Великобритании. Граждан Соединенного Королевства разделили на группы в зависимости от потребности в прививке.

Группа международных благотворительных организаций People's Vaccine Alliance отметила, что правительство Украины пока не заключило существенных прямых договоров на приобретение вакцин против COVID-19 с мировыми компаниями-разработчиками.

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COVAX, программа Всемирной организации здравоохранения по вакцинации от COVID-19 жителей бедных стран, столкнулась с "очень высоким" риском срыва и может оставить государства без прививок до 2024 года. Об этом сообщило агенство Reuters, ссылаясь на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). Напомним, Украина договорилась с фондом COVAX о поставке бесплатных 8 млн доз вакцин. Предварительно, поставки ожидаются в начале 2021 года.

Reuters пишет, что в COVAX борются с нехваткой денег, проблемами с поставками и сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками препарата. Негативную роль также играет то, что программа была разработана в спешке и действует на "неизведанной территории".

"Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок", – говорится во внутреннем отчете GAVI.

В одной из служебных записок от 25 ноября, включенных в документы ГАВИ, консультанты отмечают, что наибольший риск для программы связан с положениями в контрактах на поставки. Они позволяют странам не покупать вакцины, забронированные через COVAX.

Этот отчет и другие документы обсуждались на заседании правления ГАВИ 15-17 декабря.

Напомним:

COVAX – международный проект, объединяющий 189 стран. Он был запущенный ВОЗ совместно с ГАВИ и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Цель COVAX – поставка не менее 2 миллиардов доз вакцин к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода. В рамках инициативы COVAX разрабатывается девять вакцин-кандидатов и еще девять потенциальных вакцин проходят оценку; одновременно ведутся переговоры с другими производителями. 12 декабря Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение препарата.