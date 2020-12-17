Кернес умер, управлять Харьковом будет Терехов, а когда выборы - время покажет

Обязанности мэра Харькова вместо умершего сегодня от осложнений коронавирусной болезни Геннадия Кернеса будет временно исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, потому что такой порядок предусмотрен в законодательстве, сообщила пресс-секретарь городского головы Татьяна Грузинская, пишет Obozrevatel.

"По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае – это Игорь Терехов", – уточнила пресс-секретарь.

Терехов был избран секретарем горсовета в начале декабря нынешнего года, до этого занимал пост первого заместителя городского головы Харькова.

В Центральной избирательной комиссии журналистам сообщили, что перевыборы мэра Харькова в ближайшее время должна назначить Верховная Рада, в данном случае представление президента не нужно.

Ольга Айвазовская (общественная сеть "Опора") на своей странице в Facebook также объяснила порядок действий в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти. Он определен Законом о местном самоуправлении. В таком случае обязанности городского головы исполняет секретарь соответствующего городского совета, написала она.

"Объявление внеочередных выборов – вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократно практика. Поэтому пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом есть, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", – уточнила она.

Лицо, осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского головы. Ходатайство должно быть рассмотрено парламентом в течение 90 дней со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы. Однако, по мнению Айвазовской, отсутствие ответственности коллегиального органа парламента за неназначение даты может привести к тому, что процедура не будет выполнена годами.

Что известно об Игоре Терехове

Окончил Харьковский инженерно-строительный институт, имеет ученую степень кандидата наук, а также - диплом Харьковского регионального института госуправления Национальной академии при президенте Украины. С 1 марта 2007 года исполнял обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА. А с апреля 2010 года – заместитель Харьковского городского головы. В начале декабря 2020-го избран секретарем Харьковского горсовета.

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О смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете. Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. С 16 сентября 2020 лечился в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским главой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение. Вероятно, осложнения после того ранения и усугубили течение коронавирусной болезни, что и привело к печальным последствиям.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

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Игорь Терехов написал на своей странице в Facebook:

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.

Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы.

Пока могу сказать единственное - я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе.

Вечная память тебе, Геннадий Адольфович Кернес, ты ее заслужил своими редкой целеустремленностью и неутомимым трудом на благо своего родного города..."