"Поддержать"
Тренды:
Новости
Мир начинает вакцинацию, до Украины очередь может не дойти...
Кернес умер, управлять Харьковом будет Терехов, а когда выборы - время покажет
Что происходит с медреформой: супрунята, соросята и "продвинутые" зеленята
Главные новости: Байден - президент; ВР реанимирует НАПК; бунтуют ФОПы; бюджет-2021
В Минобразования пояснили, как дети будут учиться в январе в условиях локдауна
Почему на смартфоне не включается WI-FI PR
Экспресс-тест на коронавирус: проверьте свое здоровье PR
Коллегия выборщиков признала Джо Байдена президентом США
Кредит под залог недвижимости: залоговое кредитование в Украине PR
Дизайнерские решения при оформлении двухкомнатной квартиры PR
Контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178 заключат в этом году
Гаага: МКС готов создать трибунал и расследовать преступления РФ в Крыму и на Донбассе
Стипендию для исследований Антарктиды выиграла украинка Евгения Прекрасна
Трамп вспомнил об Украине: ему теперь еще больше нравится разговор с Зеленским
Важно: Венецианская комиссия сделала два вывода относительно ситуации по КСУ
Все новости
Главные новости

Кернес умер, управлять Харьковом будет Терехов, а когда выборы - время покажет

19:00, 17 дек 2020
0
Версия для печати

Обязанности мэра Харькова вместо умершего сегодня от осложнений коронавирусной болезни Геннадия Кернеса будет временно исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, потому что такой порядок предусмотрен в законодательстве, сообщила пресс-секретарь городского головы Татьяна Грузинская, пишет Obozrevatel.

"По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае – это Игорь Терехов", – уточнила пресс-секретарь.

Терехов был избран секретарем горсовета в начале декабря нынешнего года, до этого занимал пост первого заместителя городского головы Харькова.

В Центральной избирательной комиссии журналистам сообщили, что перевыборы мэра Харькова в ближайшее время должна назначить Верховная Рада, в данном случае представление президента не нужно.

Ольга Айвазовская (общественная сеть "Опора") на своей странице в Facebook также объяснила порядок действий в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти. Он определен Законом о местном самоуправлении. В таком случае обязанности городского головы исполняет секретарь соответствующего городского совета, написала она.

"Объявление внеочередных выборов – вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократно практика. Поэтому пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом есть, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", – уточнила она.

Лицо, осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского головы. Ходатайство должно быть рассмотрено парламентом в течение 90 дней со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы. Однако, по мнению Айвазовской, отсутствие ответственности коллегиального органа парламента за неназначение даты может привести к тому, что процедура не будет выполнена годами.

Что известно об Игоре Терехове

Окончил Харьковский инженерно-строительный институт, имеет ученую степень кандидата наук, а также - диплом Харьковского регионального института госуправления Национальной академии при президенте Украины. С 1 марта 2007 года исполнял обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА. А с апреля 2010 года – заместитель Харьковского городского головы. В начале декабря 2020-го избран секретарем Харьковского горсовета.

* * *

О смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете. Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. С 16 сентября 2020 лечился в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским главой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение. Вероятно, осложнения после того ранения и усугубили течение коронавирусной болезни, что и привело к печальным последствиям.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

* * *

Игорь Терехов написал на своей странице в Facebook:

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.
Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы.
Пока могу сказать единственное - я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе.
Вечная память тебе, Геннадий Адольфович Кернес, ты ее заслужил своими редкой целеустремленностью и неутомимым трудом на благо своего родного города..."

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Власть / Скандал / Видео / Главные новости / Фото / Статьи / Промышленность
7-12-2020, 19:30
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще