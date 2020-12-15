"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что происходит с медреформой: супрунята, соросята и "продвинутые" зеленята
Главные новости: Байден - президент; ВР реанимирует НАПК; бунтуют ФОПы; бюджет-2021
В Минобразования пояснили, как дети будут учиться в январе в условиях локдауна
Почему на смартфоне не включается WI-FI PR
Экспресс-тест на коронавирус: проверьте свое здоровье PR
Коллегия выборщиков признала Джо Байдена президентом США
Кредит под залог недвижимости: залоговое кредитование в Украине PR
Дизайнерские решения при оформлении двухкомнатной квартиры PR
Контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178 заключат в этом году
Гаага: МКС готов создать трибунал и расследовать преступления РФ в Крыму и на Донбассе
Стипендию для исследований Антарктиды выиграла украинка Евгения Прекрасна
Трамп вспомнил об Украине: ему теперь еще больше нравится разговор с Зеленским
Важно: Венецианская комиссия сделала два вывода относительно ситуации по КСУ
Знаменитое трогательное фото стало символом благодарности медикам
Минцифры: в селах Украины практически нет скоростного интернета
Все новости
Главные новости

Главные новости: Байден - президент; ВР реанимирует НАПК; бунтуют ФОПы; бюджет-2021

22:30, 15 дек 2020
66
Версия для печати

Наконец-то выборщики подтвердили, что Байден - президент США, Трамп - не согласен. В Украине ВР возобновила полномочия НАПК, продлила особый статус ОРДЛО и озаботилась продажей Массандры в Крыму. А украинский бизнес бунтует и ситуацию, похоже, не спасет ни замена министров, ни принятый на 2021 год госбюджет. Об этом сообщает liga.net.

1. Коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов. Джо Байден выиграл голосование в коллегии выборщиков на президентских выборах в США (подробнее).

2. Санкции уже готовятся. Резников отреагировал на "продажу" винзавода Массандра в Крыму. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует введение национальных санкций против лиц, причастных к "продаже" крымского винзавода Массандра (подробнее).

3. Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО. Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления на временно оккупированной Россией части востока Украины (подробнее).

4. Кризис с КСУ. Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК.Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Он позволит возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (подробнее).

5. Как бизнесу вернуть уплаченный в 2020 году единый соцвзнос: условия и сроки. Стартовала еще одна программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (подробнее).

6. Фопы снова вышли под Раду. Между митингующими и полицией произошла стычка. Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП (подробнее).

7. Зеленский на заседании слуги народа. Обсудили кандидатуры новых министров: имена.  Президент Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции Слуга народа, где обсудили кандидатуры на ряд министерских должностей (подробнее).

8. Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Детали. Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (подробнее).

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Власть / Скандал / Видео / Главные новости / Фото / Статьи / Промышленность
7-12-2020, 19:30
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
«Мотор Сич»: как Украина теряет активы и обзаводится недоброжелателями
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще