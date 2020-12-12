Гаага: МКС готов создать трибунал и расследовать преступления РФ в Крыму и на Донбассе

Международный криминальный суд в Гааге (МКС) официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба и назвал это решение "историческим". МКС может создать военный трибунал по преступлениям России в Украине.

"В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал Кулеба.

По словам министра, международное правосудие не быстрое, но неотвратимое.

"Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул Кулеба.

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"Международный уголовный суд может даже специально создать военный трибунал для рассмотрения "Ситуации в Украине", сообщил прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов в "Зеркале недели".

Прокурор считает, что важно показать Международному уголовному суду, что Украина как государство, у которой остается юрисдикция над оккупированной территорией, делает все возможное, чтобы прояснить истину и свершить правосудие.

На данном этапе не удастся привлечь к ответственности ряд должностных лиц РФ из-за того, что они наделены политическим или дипломатическим иммунитетом.

"Поэтому мы Международному уголовному суду говорим, что не можем эту категорию людей привлечь к уголовной ответственности, и вам необходимо начать официальное расследование этой ситуации", - сообщил прокурор Крыма.

"Мы ситуацию в Крыму квалифицируем как попытку полной аннексии страной-агрессором территории Автономной республики Крым и Севастополя. Что это значит? Это значит, что страна-агрессор ведет определенную политику в отношении Украины, на отдельно взятой части ее территории. Преступление связано с изменением демографического состава населения территории, а именно: с депортацией и колонизацией - замещением местного населения гражданами РФ", - рассказал Мамедов.

В каждой ситуации, где есть состав преступления, крымская прокуратура доказывает причастность конкретных должностных лиц оккупационной власти и страны-агрессора к совершению того или иного преступления.

"Показываем причинно-следственную связь между, например, убийством Решата Аметова и оккупацией территории. Связь факта исчезновения Тимура Шаймарданова и действий страны-агрессора, ее высокопоставленных лиц. Точно так же - политика национализации частной и государственной собственности в Крыму. Призыв жителей Крыма в армию России - это следствие навязывания гражданства Российской Федерации жителям автономии и Севастополя. И многое другое", - сообщил Мамедов.

Напомним, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что на территории оккупированного Крыма наблюдается не просто коллапс общества и экономики, там очевидные этнические преследования, террор, похищения, убийства, издевательства над украинскими гражданами, притеснения меньшинств, как этнических, так и религиозных, преследования правозащитников, ограничения возможностей возвращения людей на эти территории.

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В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины, сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно.

"...В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста усилить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинга", - сообщила Денисова в Facebook.

Кроме того, омбудсмен призвал посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Денисова отметила, что в резолюции есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведения об украинских гражданах, находящихся в Российской Федерации, обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях, участником которой является Российская Федерация, и обеспечить украинским должностным лицам, включая Уполномоченного по правам человека, возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации и немедленного освобождения всех пленников Кремля.